“Me da miedo no poder estar en la vida de mi hija”: en conmovedor mensaje, la periodista Ana Vargas cuenta cómo batalla contra el cáncer

“Yo creo que cuando a uno lo diagnostican con cáncer, pues cuesta”, así comienza la reconocida periodista de La W Ana Vargas un estremecedor post en su Instagram en el que cuenta por primera vez lo que ha vivido estos últimos meses. Vargas lleva ese tiempo tratándose con éxito un cáncer de seno.

“Estoy haciendo este video porque siento que es mi responsabilidad”, agrega la periodista, dejando ver los rastros que la quimioterapia ha tenido en su cuerpo. Ana luce un turbante negro y se lo quita para dejar ver su cabeza rapada. “Siento que si he compartido las cosas buenas, tengo que compartir esta que no son tan buenas”, agrega.

Y cuenta los momentos más duros que ha vivido en esta etapa. “Incluso ahora que tengo cambió de look, me veo en el espejo y digo ‘no lo puedo creer’”, asegura.

Ana narra lo que se siente dar esta lucha que millones de mujeres en el mundo hoy batallan en silencio. “Ha sido duro porque es como si la vida te cambiara, te pusiera en pausa y tu mayor prioridad fuera salvar su vida”, agrega.

Y cuenta cuál es el miedo más grande en este camino. “Para mí es especialmente duro porque yo tengo una hija. Obviamente, me da miedo que algo me pudiera pasar no poder estar en la vida de mi hija”, dice.

Sin embargo, habla con positivismo y esperanza. “Ya empecé el tratamiento, me he hecho dos rondas de quimioterapia. Mi doctor está contento y yo estoy contenta”, dice. Agrega que su cuerpo está reaccionando bien y que tiene toda la expectativa de que todo salga bien.

Y, por eso, le lanzó a todas las mujeres una invitación. “Yo quisiera que con ese video, que usted se toque, si yo le hubiera parado bolas hace un año, seguramente el tratamiento no fuera tan dramático”, concluyó.

Vargas es una de las voces más conocidas de la W Radio. Es comunicadora social de la Universidad Internacional de la Florida, con segundo título en finanzas. Trabajó como productora y reportera de tránsito en la emisora Caracol 1260 am en Miami, además fue reportera de Mega TV. Hoy es la corresponsal en Miami de la emisora.

Comparto esta declaración de vida. Nuestra compañera Ana Vargas, con enorme valentía y dignidad, revela un episodio de su vida personal, previniendo a otras mujeres. Todo mi respeto y admiración. pic.twitter.com/XACyLjcV1v — Julio Sánchez Cristo (@jsanchezcristo) September 6, 2022

El director de La W, Julio Sánchez Cristo, le escribió un emotivo mensaje en Twitter. “Comparto esta declaración de vida. Nuestra compañera Ana Vargas, con enorme valentía y dignidad, revela un episodio de su vida personal, previniendo a otras mujeres. Todo mi respeto y admiración”.