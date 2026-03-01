Payo, integrante de Grupo Frontera, dejó a sus seguidores en shock tras revelar el particular método que utilizaba para bajar de peso y la presión que vivió en medio de su transformación física.

La confesión de Payo y la presión en la industria musical por la imagen física

En una conversación sin filtros que ha sorprendido a sus fanáticos, Payo, el carismático vocalista de Grupo Frontera, dejó al descubierto una de las anécdotas más insólitas de su carrera durante una aparición en el programa El Klub de La Kalle.

En medio de bromas y confesiones, el joven cantante relató una etapa en la que su obsesión por bajar de peso lo llevó a extremos que hoy reconoce como poco saludables, y cómo sus propios compañeros de banda reaccionaban frente a ello.

Payo reveló que durante 2024 se sometió a un régimen autoimpuesto que lo llevó a comer apenas una vez al día con la intención de adelgazar rápidamente.

La agrupación texano-mexicana se ha consolidado como uno de los fenómenos más fuertes del regional mexicano en los últimos años, acumulando millones de reproducciones y colaboraciones internacionales que los han llevado a escenarios de talla mundial. Foto: Páramo Presenta

“Comía como una vez al día y... se me quedaba la piel colgando, por no comer”, explicó con crudeza al recordar cómo su cuerpo empezó a reflejar los efectos de una alimentación insuficiente.

Según el relato, la preocupación de sus colegas fue tal que recurrían a un método insólito para hacerlo reaccionar: le daban “pequeñas cachetadas” mientras le insistían que comiera. "

Sí me dan mis cachetadas de que ‘come’ y ahí tenían la comida de que ‘no seas... pendejo, come’“, contó entre risas, aunque con un trasfondo serio sobre el cuidado de su salud.

Lejos de ser una simple anécdota de camaradería, el relato de Payo plantea un tema delicado dentro de la industria musical: las presiones estéticas que pueden acompañar a la fama.

Su honestidad al detallar cómo llegó a extremos poco saludables y cómo fue confrontado por su propio equipo, ofrece una mirada humana detrás del boom de la agrupación, que en pocos años pasó de tocar en pequeños escenarios a llenar arenas y cosechar éxitos con millones de reproducciones.

Hoy, el cantante afirma que ha adoptado un estilo de vida mucho más equilibrado.

Como lo mencionó en la entrevista dada a La Kalle, bajo la guía de un entrenador, Payo se ha comprometido con una rutina estructurada que incluye varias comidas al día y un enfoque en la salud física y mental.

Este cambio, dice, no solo ha beneficiado su salud, sino también su desempeño sobre el escenario.