El ‘Artista Revelación’ del 2026 llega a Colombia: Todo sobre el show de ROA en el Royal Center

Por primera vez, una de las nuevas promesas de la música urbana se presentará en uno de los escenarios más relevantes de la capital colombiana.

Valentina Rueda Rodríguez

27 de febrero de 2026, 10:52 p. m.
De los Premios Lo Nuestro a Bogotá: ROA confirma fecha de su esperado concierto.
De los Premios Lo Nuestro a Bogotá: ROA confirma fecha de su esperado concierto. Foto: x

Gilberto Figueroa, conocido artísticamente como ROA, es una figura emergente con gran proyección en la escena musical. Como parte de la nueva generación de artistas urbanos de Puerto Rico, ROA se ha destacado por su sonido oscuro y letras explícitas, exploradas a fondo en su trilogía “Prívate Suite”.

A pesar de tener un catálogo musical relativamente pequeño, la carrera de ROA despegó gracias al éxito de temas como “Eta Rmx”, “Tate quieta” y “Fantasía”. Estos éxitos revelaron su excepcional habilidad lírica y su constante experimentación con la fusión de sonidos y géneros. Esta combinación de talento y visión sonora posiciona a ROA como un artista con un futuro prometedor en la industria musical.

“Esta fecha es demasiado especial para mí. El ROA LATAM TOUR no es solo una gira, es el resultado de todo el camino que hemos construido juntos. Cada canción, cada letra y cada escenario han sido parte de esta historia que seguimos escribiendo”, expresó el cantante en un comunicado dirigido a su fanaticada en el país.

Precios de entradas y etapas de venta

La noticia de su primer concierto en Bogotá causó un revuelo entre sus fans y amantes de la música urbana. El evento se realizará el 15 de mayo en el Royal Centre de Bogotá, un teatro con capacidad para 4,000 personas.

La venta de boletos se dividirá en dos fases. La preventa fan, exclusiva para fans, arrancará el 27 de febrero a las 8 p.m. y concluirá el 28 de febrero a las 9:59 a.m. Después de que termine la preventa fan, se abrirá la venta general para todo el público. Podrás comprar las entradas por la página oficial de TuBoleta.

El Royal Center tendrá dos ubicaciones para este evento.

VIP $197.000 + $35.200

Preferencial menores $157.000 + $28.100

El debut y la búsqueda de consolidación en Colombia

Tras agotar en tiempo récord sus dos primeros conciertos consecutivos en su ciudad natal en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico, ROA fue reconocido como el Artista Latino en Ascenso de febrero por parte de la revista Billboard, en reconocimiento a los grandes logros y destacados hitos en listas que ha alcanzado en cuestión de meses.

Bogotá será la primera parada del Lobo en Colombia, y se espera que sea una noche inolvidable donde los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo de temas que se han convertido en verdaderos referentes de su carrera.

Esta presentación promete una experiencia cercana y llena de energía, donde el artista buscará afianzar su vínculo con el público capitalino y marcar su debut en Colombia. Después de Bogotá, el Lobo continuará su gira por Colombia con presentaciones en Barranquilla el 22 de mayo y en Cali el 23.

