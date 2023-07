“Me dijo pobre, en un millón de fotogramas”: Maluma presumió sus caprichos y desató ola de comentarios en redes sociales

El artista no solamente hace parte de la ‘realeza’ de la música actual, también es uno de los latinos más deseados por cuenta de su imagen, que en los últimos meses ha cambiado de forma radical, dejando atrás su look rubio de chico de barrio que quiere conquistar a sus novias adolescentes, para ahora mostrarse como todo un señor, dueño de una amplia fortuna y con una sabiduría latente en sus ojos.

Toda esta nueva imagen la ha reforzado con looks que navegan entre lo clásico y lo atrevido, pues sus conjuntos sastres con textiles de paño, lino y cachemira los combina con transparencias, colores metálicos brillantes e incluso a veces deja que sea su piel engallada de tatuajes la que hable por sí misma, dejando al aire un cuerpo escultural que el paisa ha trabajado con mucha dedicación y sacrificio durante el último año.

Pero su cuerpo perfecto y su sensualidad a flor de piel no es lo único que muestra Maluma en sus redes sociales. El paisa también hace gala de la gran fortuna que ha acumulado gracias al éxito de su música y comparte con sus más de 70 millones de seguidores, que acumula en Instagram y Tik Tok, donde postea imágenes y videos de una cotidianidad que parece sacada de una película de Hollywood.

“Es un día normal para él”, “Me dijo pobre, en un millón de fotogramas”, “Cuando tenga mucho dinero no diré nada, pero habrán señales” y “Mis paradas técnicas son solo para el baño”, “Yo en el metro, porque se pasó donde me bajaba”, “La mera humildad papi jajajajajaja. Está a la vuelta de la esquina aquí no más”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación del cantante.