Melina Ramírez renuncia a importante proyecto: “Me quiero despedir de uno de mis grandes amores”

Una noticia triste para Melina

A través de sus redes, contó que había tenido que decirle adiós a uno de los proyectos más importantes de su vida, Go up , un emprendimiento de Melina con el que vendía suplementos y proteínas, y que viene promocionando desde hace unos años.

“Hoy, me quiero despedir de uno de mis grandes amores, y así como los hice parte del inicio, los hago parte del final… Les hablo de Go up, mi emprendimiento por más de 5 años, a quien la di todo y me quedo con eso“, dijo la presentadora.