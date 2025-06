Melissa Gate recibió fuerte ataque por pedir dinero en redes sociales; usuarios reaccionaron

Después de haber ocupado el segundo lugar en La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate se ha pronunciado por medio de sus redes sociales, haciendo referencia a las críticas que ha recibido de los fandoms de los otros participantes y los comentarios negativos que suelen dejarle en sus publicaciones.

Hace algunas horas, la influenciadora y creadora de contenido se mostró preocupada al afirmar que personas inescrupulosas estarían creando perfiles en diversas plataformas con el fin de pedirles dinero a las personas que la han venido apoyando.

La exparticipante de 'La casa de los famosos' rompió el silencio por estafas en su nombre. | Foto: YouTube Tenay Rodríguez

La mujer manifestó su angustia y alertó a sus fanáticos para no caer en estafas.

“Gracias a todas las personas que me apoyaron, a todos los que votaron por mí. Miren, yo no estoy pidiéndole plata a nadie, no se dejen embaucar por cuentas que dicen que son mías, que les estén escribiendo diciendo que piden plata, nada. Mis cuentas oficiales están verificadas en Instagram, allá le dejé toda la información”, dijo.

No obstante, resaltó que no tenía problema en recibir una contribución monetaria por parte de las personas que tomaran la decisión de hacerlo, ya que La casa de los famosos no tenía premio económico para el participante que ocupara el segundo lugar.

“Obviamente, los que me quieran ayudar, saben que yo no gané. Para los que me quieren apoyar, yo les dejé mi información bancaria, el PayPal y todo porque hay personas que sí me han regalado muchos detalles, así que muchísimas gracias”.

Ante esto, una gran cantidad de personas se manifestó por medio de los comentarios y se burló de la mujer, pues teniendo en cuenta el discurso que generó dentro del reality, no se imaginaron que pediría ayuda por medio de las redes sociales.

“Que sus fans le junten los 400 millones”; “Dice que no le está pidiendo plata a nadie y procede a decir que dejó la información bancaria, jaja”; “No se arrastra más porque no hay más piso”; “Pobre asalaria decía ella”; “Un pesar y tres tristezas”; “¿Qué pasó con todos los contratos millonarios?, ¿no los estaba presumiendo?“, y “Es increíble que esto sea cierto”, escribieron.

Por otro lado, la exparticipante de La casa de los famosos reveló que se siente tranquila con la decisión del público y está retomando su realidad, en compañía de sus seres queridos.