Melissa Martínez se destapó sobre “ganancia” que obtuvo tras su divorcio de Matías Mier: “Una gran pérdida”

De hecho, recientemente, la comunicadora llamó la atención de algunos de sus seguidores con unas declaraciones que dio en un espacio informativo, donde se refirió al divorcio con Matías Mier. Aunque no profundizó, la modelo puntualizó en un detalle que obtuvo como ganancia tras esta etapa de su realidad.

Melissa Martínez habló de ganancia que tuvo tras su separación

“Yo pasé por varios momentos. Yo me cerré muchísimo y fue una reducción de mi grupo cercano muy estricta. Yo creo que sí, una de mis socias fue una gran compañía, un gran soporte, pero creo que mi gran ganancia en ese momento fue recuperar mi amistad con mi hermana ”, apuntó.

“Tenemos personalidades muy distintas, ella es la fuerte y yo soy lo contrario... Ella se da cuenta de cosas que yo no. De alguna manera, estar con ella más cercana, entendiendo la visión desde su óptica de lo que estaba pasando fue muy importante. Estamos atendiendo esta amistad... me decía: ‘abre el ojo con esto, no te estás dando cuenta de aquello’”, agregó en la charla.