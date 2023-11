Memes no perdonaron al padre de Luis Díaz tras la ceremonia de Miss Universo

Luego de escuchar las respuestas, Colombia y Puerto Rico no pasaron a la última ronda y se quedaron sin la posibilidad de luchar por la corona. Australia, Nicaragua y Tailandia siguieron con paso firme.

CAMILA TOP 5 SEÑOR DIOS ME ESTOY MURIENDO pic.twitter.com/q9gUgsDJc3

Camila Avella me demostró una gran evolución, la metía hasta el Top10 pero entrar entre las 5 fue una gran sorpresa. Felicidades, callaste bocas Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/OjmJUdDAIl

Después de una presentación musical que permitió escuchar All of me de John Legend, las candidatas desfilaron y respondieron a la misma pregunta. “Si pudieras vivir un día en los zapatos de otra mujer, ¿a quién elegirías?”, cuestionaron a las reinas.