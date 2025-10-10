Mhoni Vidente acertó con impactante predicción sobre situación que golpearía a un país; había lanzado alerta meses atrás

Con el paso del tiempo, Mhoni Vidente se consolidó como una de las astrólogas y tarotistas más reconocidas de América Latina, gracias a sus constantes apariciones en medios y a las predicciones que, en varias oportunidades, se han cumplido con precisión. La cubana, guiada por sus visiones y habilidades espirituales, logró anticipar sucesos de gran impacto mundial, como el fallecimiento de la reina Isabel II y del futbolista Pelé.

Su reputación creció rápidamente, atrayendo a miles de seguidores interesados en conocer lo que el destino les deparaba en temas relacionados con la política, el clima, los desastres naturales y el mundo del espectáculo. Aunque algunas de sus interpretaciones no se materializaron, gran parte de sus anuncios coincidieron con la realidad, lo que reforzó su imagen como una figura mística cuya palabra genera tanto expectativa como asombro entre quienes la escuchan.

Recientemente, Mhoni Vidente compartió una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde revelaba que se había cumplido una predicción que hizo en agosto de 2025. La celebridad había hablado sobre un acontecimiento que se daría en Asia, azotando a dicha población.

En charla con Reporte H, la pitonisa había asegurado que la alineación de los planetas desataría una serie de hechos naturales de gran magnitud. Aunque explicó que todo era por un orden energético, sí aseguró que habría pronto un terremoto en Indonesia.

En la charla con el medio, Mhoni Vidente, que auguró la muerte de un famoso, señaló que sus cartas indicaban movimientos telúricos de gran complejidad, específicamente en esta zona del mundo.

“Definitivamente, ahora, con la alineación de los planetas, el 11 de agosto… nos dice la carta del Juicio y de la carta del Sol que será detonante. Antes fue en Rusia, ahora será abajo, en Taiwán, Indonesia, un poco más abajo”, comentó ante cámaras.

“Pero va a seguir temblando, allá en Indonesia, en las islas Bali”, agregó.

En el pie de foto agregó una pequeña descripción sobre este tema: “Fuerte Sismo de 7.4 en Indonesia #Mhonividente #9deOctubre. Amenaza de tsunami únicamente para la región de Mindano, Filipinas”.

En los comentarios de su publicación, los seguidores de la vidente expresaron su admiración y sorpresa, pues había acertado sobre un hecho que estaba impactando al mundo.