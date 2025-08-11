Mhoni Vidente entregó el horóscopo de este lunes, 11 de agosto, y habló de los obstáculos que enfrentarían los 12 signos del zodiaco

Para este lunes, 11 de agosto de 2025, Mhoni Vidente observa una jornada cargada de reordenamientos energéticos y oportunidades para retomar las riendas del destino.

Su enfoque inicial sugiere que el día invita a la reflexión profunda, a corregir errores del pasado y a establecer nuevas bases sólidas tanto en lo personal como en lo profesional.

La vidente destaca que, pese a posibles obstáculos cotidianos, mantener la calma será clave para abrir paso a avances significativos en el amor, el trabajo y la salud.

En su mensaje matinal, destaca la importancia de la honestidad como motor para canalizar la energía del día de forma eficaz.

Subraya que la claridad con uno mismo y con los demás facilitará resolver conflictos y alinear los proyectos pendientes con nuevas intenciones.

Este lunes, sin lugar a dudas, es ideal para dar pasos firmes hacia la transformación personal.

Horóscopo de Mhoni Vidente para el lunes 11 de agosto

Aries: comienza la semana con energía renovada gracias al impacto solar. Es un buen momento para tomar decisiones financieras o planificar un viaje. Cuide su orgullo y mantenga una actitud humilde para fortalecer relaciones. Día de suerte: 13, números 00 y 2.

Tauro: mercurio potencia la claridad mental; es ideal para cerrar acuerdos o iniciar proyectos. Evite caer en discusiones por terquedad. Día especial: 12, números 08 y 19.

Géminis: venus le aporta carisma y magnetismo. Es un buen momento para formalizar relaciones o disfrutar alegrías familiares. Tenga cuidado con la salud íntima y evite la pereza.

Cáncer: la energía lunar favorece el equilibrio emocional. Podría recibir regalos o disfrutar celebraciones agradables.

Leo: reinvente su energía con fuerza y determinación gracias a Marte. Avance en sus metas laborales, pero controle su ego. Día de suerte: 12, números 07 y 99.

Virgo: Júpiter le favorece en negocios, amor y crecimiento. El 11 es el día de fortuna con los números 01 y 20.

Libra: Neptuno le impulsa a romper cadenas mentales. Hoy puede ser propicio un ritual simbólico, como encender una vela roja para limpiar energías.

Escorpio: Saturno marca una etapa de consolidación. Es momento de ejecutar planes con discreción. El día de suerte es el 13 con los números 10 y 24.

Sagitario: Urano le impulsa a soltar el pasado y abrirse al perdón. Se abre una nueva etapa emocional. Día de fortuna: 12 de julio con los números 19 y 40.

Capricornio: Marte activa la vida profesional y económica. Redefina sus objetivos: hoy, ahorrar es clave. El día de suerte: 13, números 21 y 30.

Acuario: Júpiter abre caminos a nuevos comienzos, aprendizaje y emprendimiento. El 12 es el día mágico con números 24 y 50.

Piscis: Venus le colma de afecto y energía emocional. Ideal para avanzar laboralmente o atraer oportunidades. La suerte es en julio 11 con los números 05 y 88.