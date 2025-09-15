Mhoni Vidente entregó el horóscopo para la semana del 15 al 19 de septiembre y advirtió cambios en los 12 signos del zodiaco

Mhoni Vidente, la reconocida astróloga cubano-mexicana tiene un estilo particular y una precisión especial para algunos de sus anuncios que la han llevado a convertirse en una de las figuras más influyentes dentro de la astrología.

Entre las revelaciones que más eco han tenido se encuentran aquellas vinculadas con desastres naturales, muertes de personalidades reconocidas y acontecimientos políticos que han marcado pauta a nivel internacional.

El horóscopo de Mhoni Vidente es de los que más se consultan todos los días. | Foto: Getty Images/iStockphoto

No obstante, la consulta del horóscopo no se limita únicamente a las grandes profecías.

Miles de personas recurren a él cada día para conocer detalles prácticos como los números recomendados, los colores de la suerte o consejos que, según los especialistas, pueden incidir en la manera en que enfrentan su jornada, su semana o incluso todo el mes.

Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 15 al 19 de septiembre

Aries (20 de marzo-18 de abril)

Según Mhoni Vidente, esta semana para las personas de este signo será muy importante sobre todo para llevar un seguimiento de sus finanzas y para poner especial atención en la firma de contratos.

Tauro (19 de abril-19 de mayo)

Hay sorpresa económica para las personas de Tauro, pues podrían obtener ingresos inesperados ya sea por bonos o recompensas. Sin embargo, no deberían dejarse llevar por la emoción y administrar bien la economía.

Géminis (20 de mayo-19 de junio)

Es la semana de los trámites. Si hay alguno pendiente en cuanto a visas, viajes y mudanzas, es el momento de prestar atención.

Cáncer (20 de junio-21 de julio)

Las buenas noticias harán parte de la semana para las personas de este signo, y en cuanto al amor, puede llegar la estabilidad emocional que por tanto tiempo se ha pedido.

Leo (22 de julio-21 de agosto)

Llega una semana llena de liderazgo para las personas de este signo sobre todo a nivel laboral, ya que podría ser el centro de atención en reuniones. Sin embargo, debe evitar el conflicto debido a su carácter.

Virgo (22 de agosto-21 de septiembre)

Se prestan estos días para realizar planes a largo plazo, poner en orden las finanzas y una gran variedad de documentos. Debe estar pendiente de su salud, sobre todo de evitar dolores de cabeza.

Libra (22 de septiembre-22 de octubre)

Vienen los días de reconciliación para las personas de este signo que están en pareja ya que podrían tomar decisiones importantes. Para los solteros, a su vida llegarían nuevas personas.

Escorpio (23 de octubre-20 de noviembre)

Se vislumbran cambios en el tema laboral ya sea ascensos entre el mismo lugar de trabajo como cambio del mismo e inicio de proyectos propios.

Sagitario (21 de noviembre-20 de diciembre)

Lo más importante es evitar conflictos con compañeros de trabajo o socios. Además, se pueden dar viajes o invitaciones inesperadas que le permitan flexibilizar un poco la dinámica de estos días.

Capricornio (21 de diciembre-18 de enero)

El punto central será la relación familiar, ya que podrían nacer diferencias que deberían resolverse con total calma. El agotamiento físico estará a tope, por lo que debería descansar más.

Acuario (19 de enero-17 de febrero)

Es momento de enfocarse en los planes personales, sobre todo si hay un proyecto propio en camino, y en cuanto al amor debe escuchar más a su pareja, ser más atento, para así evitar malentendidos y confusiones.

Piscis (18 de febrero-19 de marzo)