Mhoni Vidente lanzó fuertes predicciones para junio; afirmó que es el “mes del Diablo”

Mhoni Vidente se ubicó como una de las videntes más comentadas y famosas de América Latina, debido al trabajo que realizó con predicciones y lectura de cartas. La cubana acertó en varias visiones y comentarios que dio, tal y como fue el caso de la muerte de figuras internacionales como Pelé y la reina Isabel II.

La vidente había hablado sobre la muerte de una figura importante en la industria del fútbol. - Foto: AFP - Instagram @mhoni1

En las últimas horas, la pitonisa llamó la atención de los curiosos con una serie de predicciones que lanzó para el mes de junio, el cual es catalogado como el “mes del Diablo”. La latina mencionó que había dos cartas rigiendo este tiempo, por lo que habría que poner mucha atención a lo que podía llegar a futuro.

“Este es el mes del Diablo. Recordemos que mayo es el mes de la Virgen, de María, esta vez es del Diablo, de todas las energías diabólicas”, dijo en un video que subio a su canal oficial de YouTube.

Mhoni Vidente es de las astrólogas de habla hispana más famosas. - Foto: YouTube @CanalOficialMhonividente

Mhoni Vidente afirmó que se daría un día muy complejo y especial en este mes, ya que todas las fuerzas oscuras y demoníacas se desatarían para hacer de las suyas en todo el mundo. Allí recomendó cuidarse de estas energías, conservando precaución ante todo lo que pueda surgir.

“Un día muy especial va a ser el 6/6/2023 porque se alinean todas las energías de todos los demonios sueltos y del mismo Lucifer, por eso nos está diciendo que esta carta estará presente hasta el día 30. Las energías vienen siendo a nivel mundial, Satanás y todos sus demonios estarán desatados el 6 de junio”, indicó en el clip, donde mostró las cartas.

“Van a empezar las energías diabólicas a hacer presa a todos los líderes, a mucha gente, provocando guerras, golpes de estado, catástrofes, misiles, pleitos, todo lo que se pueda imaginar en cuestiones de muerte e ira. Por eso la carta del Diablo y la muerte estarán presentes el 6 de junio”, agregó.

Predicciones de Mhoni Vidente para junio. - Foto: Instagram @mhoni1

No obstante, la tarotista también comentó que junio era el escenario donde se darían muchas relaciones y vínculos afectivos, siendo catalogado el ‘mes de la pareja’. Las personas se verían involucradas en matrimonios, enamoramientos y embarazos.

“También nos está diciendo que este mes será el mes de la pareja, del casamiento, mes de encontrar amores nuevos (...) El 13 de junio se van a alinear la luna, venus y la tierra, generando armonia, reconciliación y embarazo. El que se fue, regresa, y será un tiempo de gestación”, señaló.

En cuestión al clima, Mhoni Vidente sacó la carta del sol, la cual predice sequías, altas temperaturas, movimientos sísmicos, la erupción de un volcán y daños en redes sociales. Se advirtió del cuidado del agua, la cual es una de las fuentes vitales de vida.

Mhoni Vidente se convirtió en una de las tarotistas y videntes más famosas de los medios internacionales. - Foto: YouTube: @CanalOficialMhonividente

El escalofriante sueño que tuvo Mhoni Vidente

Recientemente, según quedó evidenciado en un clip, la vidente habló de las pesadillas y sueños “escabrosos” que estaba teniendo, asegurando que era muy difícil que ella conectara con esta clase de situaciones en su mente. Sin embargo, relató lo que vio, plasmando lo incómoda y preocupada que estaba.

“Una de ellas fue del sábado para el domingo, que fue como a las 3:00 o 3:30 de la mañana que yo me veía en un espejo y todo estaba oscuro. Solo veía mi cara, y empiezo a llorar lágrimas de sangre, bastantes, y el cabello igual, sangre de mi cabello. Yo decía ‘¿qué me está pasando?’ (...) Me asusté mucho, me despierto y me pongo a rezar”, comentó en la charla.

Mhoni Vidente es una de las pitonisas más famosas de la televisión. - Foto: Instagram

La latina señaló que veía situaciones complicadas para un país de Latinoamérica, específicamente dirigidas a una tragedia que causaría dolor e impacto en el pueblo de aquel territorio. Mhoni Vidente apuntó que se trataba de México, el cual estaba en peligro de un momento fuerte.

“Al otro día también tuve otra revelación... veía como un túnel, y no alcanzaba de ver nada de luz, pura oscuridad. Por más que quería caminar y caminar, y le rezaba a Dios y a la Virgen que me sacara de ese túnel, me estaba dando miedo. Vienen situaciones supergraves para México o para el mundo entero, una tragedia muy grande”, dijo en el video de su cuenta oficial de YouTube.

Mhoni Vidente habló de un crudo sueño que tuvo. - Foto: Mhoni Vidente

“Esto casi nunca lo digo, soy positiva en mis predicciones, pero viene una tragedia muy fuerte que puede causarle dolor al pueblo mexicano. La única es que recemos... a las 3 o a las 6 de la tarde, para que toda esa energía se conecte y pueda elevarse completamente y bajar”, agregó.