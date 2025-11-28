Mhoni Vidente reveló las predicciones para los 12 signos, este 29 y 30 de noviembre; vienen sorpresas en el fin de mes

La astrología sigue metiéndose en la rutina de mucha gente, al punto de convertirse en una especie de guía para organizar la semana, el mes o hasta lo que podría traer el año.

La idea de que los astros influyen en los 12 signos del zodiaco continúa muy vigente en distintas partes del mundo.

En varios países, algunos astrólogos se han vuelto bastante conocidos por sus predicciones, que para muchos resultan sorprendentemente acertadas.

Entre ellos destaca Mhoni Vidente, quien se ha ganado un nombre a nivel internacional por su estilo directo y por compartir cada semana el horóscopo de cada signo.

Este es el horóscopo de Mhoni Vidente. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

Aries

“Fin de semana de reconciliación con tu pareja y sentirte muy estable sentimentalmente [...] Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 21, 33 [...] Salió la carta de El Sol, eso significa que la buena suerte sigue de tu lado, que debes empezar eso que tanto deseas como un negocio propio”.

Tauro

“Fin de semana de estar analizando los cambios positivos que necesitas para avanzar en tu vida laboral y seguir con tus estudios universitarios [...] Te viene la carta de la estrella, esto da como resultado la buena abundancia que atraviesa tu signo, así que esta carta te va a dar unos días de sorpresas agradables de abundancia económica”.

Géminis

“No dejes para después lo que puedes hacer hoy, así que administra más tu tiempo y resuelve todo lo que tienes pendiente [...] En el horóscopo del Tarot te salió la carta de La Justicia, esta carta te llenará de grandes logros en estos días y si estás arreglando algo legal, saldrá a tu favor”.

Cáncer

“Vienes de estar con algo de resentimiento contigo mismo por no hacer lo necesario para crecer más en tu vida profesional [...] Te salió la carta de La Torre y esta carta te da por hecho que van a ser unos días de logros personales. También esta carta te recomienda que tomes en la mañana rayos de sol vestido con ropa clara para que tu energía se multiplique”.

Leo

“Fin de semana de mucha diversión y sorpresas agradables. Recuerda tu energía positiva es muy fuerte y eso te hace sentir de lo mejor [...] Te salió la carta de As de Oros que te indica el poder que tendrás en estos días para hacer los cambios necesarios para estar mejor, recuerda que debes siempre ser muy precavido en tus actos y decisiones, porque esta carta también te advierte de las malas intenciones de las personas que te rodean”.

Virgo

“Vienes de estar con mucho trabajo y con presiones de tus jefes. Solo trata de hacer tu labor y no meterte en problemas con los compañeros, recuerda que atraes mucho la envidia, así que trata de protegerte siempre [...] Te salió la carta del Loco, que sin duda sigue tu buena racha en cuestiones de negocios y proyectos nuevos, solo trata de no platicarlos”.

Libra

“Vienes de estar con muy buena energía a tu alrededor, por fin ves logrado lo que tanto deseas para tu vida en lo laboral, solo trata de no platicarlo tanto para que no te lleguen las envidias [...] Te salió la Fuerza, que esto significa que la justicia será tuya, no lo dudes ni un momento”.

Escorpio

“Vienes de día de juntas en tu trabajo y cambios de puesto, pero a ti te va a ir muy bien y trata de cuidarte de problemas, de discusiones con personas del trabajo [...] En la carta del Tarot te salió el Emperador, que significa que estás en el momento crucial de tu vida, de crecer en todas las formas y establecer ya una tendencia de progreso”.

Sagitario

“Fin de semana de mucha convivencia con tus seres queridos y estar organizando una fiesta para celebrar tu cumpleaños. Van a ser tres días de estar con muy buena actitud y contento, solo trata de controlar el alcohol y la comida [...] Te salió la carta del Diablo, que esto significa tu gran devoción por el arte y ser reconocido en todo lo que haces. Recuerda que esta carta, junto con tu signo, manifiesta un gran cambio positivo en tu persona”.

Capricornio

“Tres días de estar conociendo personas más compatibles con tu signo y decides salir de viaje para visitar a unos seres queridos [...] Te salió la carta de As de Espadas, esto significa que tu gran desempeño en lo laboral y estudios te va a llevar a estar creciendo mucho como persona”.

Acuario

“Fin de semana de poner orden todo lo que te rodea, recuerda que tu signo es muy detallista en su vida [...] Te salió la carta del Mundo, que significa que la suerte está de tu lado y junto con tu signo te dice que ya puedes empezar ese negocio que tienes en puerta, también te afirma que alguien muy poderoso te ayuda a crecer en lo económico, solo cuídate de las envidias y el mal de ojo”.

Piscis

“Fin de semana de tener buena suerte en juegos de azar y lotería, así que aprovecha esta abundancia económica con tus números mágicos 08 y 19 [...] Te salió la carta de la Rueda de la fortuna, que significa que son momentos de crecer ya como persona. Recuerda que tu signo como es Agua, le es muy difícil entender que la madurez es una etapa de la vida que se tiene que vivir y por eso esta carta te recomienda hacer ese cambio positivo”.