Miguel Ayala hizo dura publicación en redes tras ser liberado: “Los días más difíciles de mi vida”

El hijo de Giovanny Ayala compartió un importante comunicado y expuso detalles de la complicada situación que vivió.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

5 de diciembre de 2025, 2:44 a. m.
El joven artista se pronunció en su cuenta de Instagram tras haber sido secuestrado.
Tras varias horas de haber sido liberado del grupo criminal que lo tenía secuestrado, Miguel Ayala, joven artista e hijo del cantante Giovanny Ayala, se pronunció por medio de sus redes sociales y envió el primer mensaje oficial a su comunidad digital.

“Quiero agradecer de todo corazón a cada una de las personas que me tuvieron presente en sus oraciones durante los días más difíciles de mi vida. Agradezco infinitamente a Dios, porque sin Él no estaría hoy escribiendo estas palabras, y también a todas las personas que unieron su fe, encendieron una vela y enviaron fuerzas para mí y para mi amigo Nicolás”, escribió en el comunicado.

Gaula de la Policía Nacional, con apoyo de comandos Jungla, logró el rescate del cantante Miguel Ayala (hijo del artista Giovanny Ayala) y su mánager Nicolás Pantoja, secuestrados departamento del Cauca”.
Adicionalmente, le agradeció a cada una de las entidades que estuvieron trabajando por su liberación y se mostró tranquilo de poder reencontrarse con su familia, pues ellos también estuvieron atravesando momentos complicados al no tener información sobre su paradero, su estado de salud y las condiciones que tuvo que atravesar.

“Mi gratitud eterna a la Policía Nacional, al Gaula y al Comando Jungla, que nunca se rindieron y trabajaron sin descanso hasta vernos de regreso. Su labor es invaluable. De manera muy especial, quiero agradecer a mi familia, que vivió esta angustia con una fortaleza admirable. Gracias por apoyarlos, por acompañarlos y por no dejarlos solos en este proceso. Su amor y sus oraciones también me dieron fuerzas, incluso desde la distancia”, anotó.

Contexto: En video quedó registrada la reacción de Giovanny Ayala a la liberación de su hijo: “Muy feliz”

Por otro lado, dejó en claro que se está recuperando de la situación, pero que necesita algunos días para analizar lo sucedido antes de poder retomar sus actividades laborales en medio del gremio artístico, pues tendría que continuar con las valoraciones realizadas por los médicos para confirmar que cuenta con las capacidades de volver a los escenarios.

“En este momento estoy procesando todo lo que pasó. Necesito un tiempo de tranquilidad para asimilarlo, pero pronto volveré con todas las ganas y la fuerza que siempre me ha caracterizado”.

El hijo de Giovanny Ayala regresó a sus redes sociales tras haber permanecido 14 días secuestrado.
Contexto: Envían a la cárcel al señalado “carcelero” del hijo del cantante Giovanny Ayala

Para finalizar, se dirigió directamente a su público y se mostró agradecido con cada una de las personas que se preocupó por lo sucedido, además a quienes se unieron en oración con sus familiares, esperando que fuera rescatado y pudiera regresar a su hogar sin ningún tipo de complicación.

“Gracias por cada mensaje, cada palabra y cada oración. Aunque no podía leerlos, sentía su energía y su apoyo. Prometo responderles a todos cuando esté más calmado”, fueron las palabras del joven que permaneció 14 días en cautiverio.

