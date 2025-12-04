Suscribirse

Judicial

Envían a la cárcel al señalado “carcelero” del hijo del cantante Giovanny Ayala

Neider Gómez Castrillón fue detenido en el operativo que terminó con el rescate de Miguel Ayala.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 1:51 p. m.
Gaula de la Policía Nacional, con apoyo de comandos Jungla, logró el rescate del cantante Miguel Ayala (hijo del artista Giovanny Ayala) y su mánager Nicolás Pantoja, secuestrados departamento del Cauca”.
Cantante Miguel Ayala (hijo del artista Giovanny Ayala) y su mánager Nicolás Pantoja, secuestrados en el departamento del Cauca”. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Neider Gómez Castrillón fue enviado a la cárcel después de ser señalado por la Fiscalía General de haber sido una de las personas que participó en el secuestro de Miguel Ayala Galeano, hijo del cantante Giovanny Ayala, y de su mánager Nicolás Pantoja.

Gómez Castrillón fue capturado en medio del operativo adelantado el pasado martes, 2 de diciembre, por agentes del Gaula de la Policía y que terminó con la liberación del artista y su representante tras 14 días de secuestro.

YouTube video player

En desarrollo…

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Álvaro Uribe habla de decisión contra Miguel Uribe Londoño: “Tengo responsabilidades”

2. Reaparece Verónica Alcocer y se pronuncia tras escándalos que la rodean

3. Envían a la cárcel al señalado “carcelero” del hijo del cantante Giovanny Ayala

4. Álvaro Uribe amplió las preguntas de Vicky Dávila a Iván Cepeda y le hizo una polémica sobre supuestas movidas en cárceles contra Abelardo de la Espriella

5. Militares estadounidenses en peligro: Pete Hegseth habría violado normas militares tras difundir información en Signal, según el Pentágono

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Giovanny AyalasecuestroGaula de la Policía

Noticias Destacadas

Gaula de la Policía Nacional, con apoyo de comandos Jungla, logró el rescate del cantante Miguel Ayala (hijo del artista Giovanny Ayala) y su mánager Nicolás Pantoja, secuestrados departamento del Cauca”.

Envían a la cárcel al señalado “carcelero” del hijo del cantante Giovanny Ayala

Redacción Semana
Juez

Destituyen por 20 años a funcionario de la Rama Judicial que creó nómina paralela para conseguir pagos por $500 millones

Redacción Semana
Liliana Cruz Buitrago y su esposo, el teniente Hamilton Ruiz Bolívar, comandante de la estación de Policía de Chiscas, en Boyacá.

Revelan audio que mujer envió antes de morir por disparo, presuntamente, de su esposo, un policía: encontraron delicado detalle en cuerpo

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.