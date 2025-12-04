Judicial
Envían a la cárcel al señalado “carcelero” del hijo del cantante Giovanny Ayala
Neider Gómez Castrillón fue detenido en el operativo que terminó con el rescate de Miguel Ayala.
Neider Gómez Castrillón fue enviado a la cárcel después de ser señalado por la Fiscalía General de haber sido una de las personas que participó en el secuestro de Miguel Ayala Galeano, hijo del cantante Giovanny Ayala, y de su mánager Nicolás Pantoja.
Gómez Castrillón fue capturado en medio del operativo adelantado el pasado martes, 2 de diciembre, por agentes del Gaula de la Policía y que terminó con la liberación del artista y su representante tras 14 días de secuestro.
En desarrollo…