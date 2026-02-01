Millonario premio para el 1 de febrero: números con los que ganaría la lotería, según Walter Mercado

El legado del astrólogo Walter Mercado sigue haciendo parte de la vida de millones de personas gracias al trabajo de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, pues continúa compartiendo día a día el horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Para este domingo, 1 de febrero, los astros traen oportunidades para atraer la fortuna, por lo que el vidente también dejó algunos números de la suerte.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La Luna Llena activa talentos, deseos y asuntos del corazón, impulsando a expresar sentimientos de forma sencilla y libre.

Números de la suerte: 9, 49 y 32.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Conversaciones pendientes y ajustes necesarios permitirán sanar situaciones del pasado y construir una mayor estabilidad interior.

Números de la suerte: 3, 14 y 41.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La Luna Llena favorece acuerdos, noticias importantes y decisiones que habían estado en pausa. La claridad mental se combina con una mayor sensibilidad.

Números de la suerte: 5, 38 y 42.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La energía lunar invita a revisar límites emocionales y a reconocer el propio valor, tanto en lo afectivo como en lo material.

Números de la suerte: 17, 30 y 42.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Se marca un renacimiento personal que puede reflejarse en decisiones importantes, cambios de imagen o actos de valentía que transforman el rumbo de vida.

Números de la suerte: 21, 49 y 55.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La energía lunar impulsa a soltar cargas emocionales, cerrar ciclos y escuchar la intuición. El descanso y la reflexión serán claves para iniciar febrero con equilibrio.

Números de la suerte: 5, 50 y 37.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La Luna Llena favorece celebraciones, reconocimientos y alianzas con personas que valoran su esencia y talento.

Números de la suerte: 26, 14 y 28.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Logros construidos con esfuerzo llegan a un punto importante y darán como resultado el reconocimiento. Es un momento clave para tomar decisiones laborales.

Números de la suerte: 46, 37 y 27.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

inicia febrero con expansión y claridad. Viajes, estudios o asuntos legales se ven favorecidos, así como una conexión más profunda con el propósito personal.

Números de la suerte: 47, 29 y 31.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Enfrenta revelaciones en vínculos profundos y asuntos compartidos. La honestidad emocional permitirá cerrar etapas y transformar lo que ya no aporta.

Números de la suerte: 6, 49 y 51.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La Luna Llena actúa como un espejo que invita a elegir vínculos alineados con el amor propio y la libertad.

Números de la suerte: 42, 16 y 39.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Cambios en la rutina o cierres laborales permitirán recuperar el control y fluir con mayor armonía.

Números de la suerte: 20, 46 y 17.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.