“Monotonía” de Shakira llegó a los 100 millones de reproducciones en YouTube

Desde finales de septiembre, Shakira tenía a todos sus fanáticos pegados del techo con los adelantos de Monotonía, su más reciente sencillo, que en ese momento prometía una letra cruda, despechada, un ritmo muy latino y un video nunca antes visto para la colombiana.

Y Shakira no defraudó. El pasado 19 de octubre a las 7 p. m. la barranquillera lanzó su canción, logrando millones de reproducciones en solo horas y desatando la histeria de miles de cibernautas que escucharon la canción, que incluso no son fans de la intérprete de Hips Don’t Lie, pero la crudeza de la letra hizo que se volviera tendencia.

Una de las razones más puntuales por las que la canción se volvió famosa en solo minutos es la letra, con frases tan dicientes y punzantes que no dejaban mucho a la imaginación y la interpretación era solo una. Dicha lírica era la muestra perfecta de la tusa de Shakira con su expareja Piqué, de quien se separó el pasado agosto luego de muchos rumores sobre la supuesta infidelidad del español.

“Tu distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud, tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú, estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando. Este amor no muerto, pero está delirando, ya de lo que había ya no hay na, te lo digo con sinceridad, tú estás frío como en Navidad, es mejor que esto se acabe ya, no me repita la movie otra vez que esa ya la vi. Bebé, yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí, es un adiós necesario, lo que un día fue increíble, se volvió rutinario”, es parte de la letra desgarradora que dejó a todos atónitos, pues le cayó directo a Piqué.

Lo peor del caso (o mejor para Shakira si se piensa bien), fue el video con las mil referencias hacia el futbolista, quien no participa directamente en el clip, pero al que sí se muestra con muchos detalles, como el buso blanco que usa el hombre que dispara a Shakira con una bazuca, que le deja un hueco gigante en el pecho y le saca el corazón, que termina siendo pisoteado y finalmente enclaustrado en una urna, de la que solo Shakira tiene la llave.

Todo este coctel de drama, despecho y un despliegue de tecnología audiovisual de primera fue perfecto para que Shakira lograra los 100 millones de reproducciones en YouTube, sin contar con las que ha tenido en plataformas de música vía ‘streaming’ como Spotify y Apple Music, donde la canción también ha logrado posicionarse en los primeros lugares.

Este hito le llega a la colombiana en uno de los momentos más importantes en medio de su proceso de separación, que recién se pudo finiquitar cuando logró la custodia completa de sus dos hijos, Milan de 9 años y Sasha de 7, a quienes se llevará a su nuevo hogar en Miami, lejos de los infinitos problemas que tiene la colombiana en su antiguo hogar, Barcelona, donde tuvo a su padre internado en una clínica por demasiadas complicaciones de salud, además del lío legal que aún está en proceso con el fisco español por un fraude de impuestos de 14 millones de euros y adicionalmente su exnovio, Piqué, ya está compartiendo domicilio con su nueva novia, Clara Chía, que según medios españoles, sería una de las casas en las que vivió la colombiana con el catalán

Por ahora Shakira sigue saboreando su éxito y está próxima a presentarse en la inauguración del Mundial Qatar 2022, consagrándose como la “reina de los mundiales”, pues esta sería la cuarta vez que la colombiana se presenta en este evento, como lo hizo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.