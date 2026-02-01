Gente

Murió Gerardo Taracena, reconocido actor de ‘La reina del sur’ y ‘Narcos’

Sus seguidores han compartido emotivos y dolorosos mensajes tras su inesperada partida.

Laura Camila Másmela Bernal

1 de febrero de 2026, 3:44 p. m.
Falleció Gerardo Taracena, actor de producciones mexicanas.
Falleció Gerardo Taracena, actor de producciones mexicanas. Foto: Imagen 1: Getty Images - Foto 2: La reina del sur

Por medio de un reciente comunicado publicado por la Asociación Nacional de Actores de México se informó del fallecimiento de Gerardo Taracena, un actor que destacó en el cine y la televisión y quin llegó a trabjar en algunas de las producciones más importantes de los últimos años.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. Que en paz descanse”, se lee a través de un publicación realizada en Instagram.

En desarrollo...

