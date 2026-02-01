Murió Gerardo Taracena, reconocido actor de ‘La reina del sur’ y ‘Narcos’

Por medio de un reciente comunicado publicado por la Asociación Nacional de Actores de México se informó del fallecimiento de Gerardo Taracena, un actor que destacó en el cine y la televisión y quin llegó a trabjar en algunas de las producciones más importantes de los últimos años.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. Que en paz descanse”, se lee a través de un publicación realizada en Instagram.

En desarrollo...