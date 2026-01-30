Murió Raúl Benoit, famoso periodista de Univisión que desafió al narcotráfico: esta sería la causa del fallecimiento

La muerte de Raúl Benoit, reconocido periodista colombiano con una amplia trayectoria en el periodismo investigativo en español, generó conmoción este viernes 30 de enero entre colegas, audiencias y seguidores tanto en Colombia como en otros países.

El comunicador, nacido en Cali y recordado por su trabajo en el programa Aquí y Ahora de Univisión, falleció tras enfrentar complicaciones de salud derivadas de un accidente cerebrovascular y de la enfermedad de Parkinson, según confirmó su familia.

La noticia fue dada a conocer por su hijo, Felipe Benoit, a través de una publicación en X, en la que informó que el periodista murió en paz y rodeado de amor. En el mensaje precisó que el fallecimiento se produjo como consecuencia de las secuelas de un ACV sufrido años atrás.

Raúl Benoit construyó una carrera marcada por la investigación, la denuncia y el cubrimiento de temas sensibles relacionados con el narcotráfico y la violencia en Colombia. Se desempeñó como corresponsal y periodista investigativo en distintos medios, y alcanzó reconocimiento internacional.

Antes de su etapa en Univisión, Benoit trabajó en medios colombianos como El País de Cali, Caracol Radio, Occidente y Promec. Su vocación periodística comenzó desde muy joven. A los 13 años ya simulaba trabajar en la profesión para su barrio; ese interés temprano por informar se consolidó en una carrera que lo llevó a cubrir algunos de los momentos más complejos del país.

A lo largo de los años, Raúl Benoit fue víctima de amenazas, atentados e intentos de asesinato debido a sus investigaciones. En 1986 fue secuestrado por Pablo Escobar, un episodio que marcó su vida personal y profesional.

Posteriormente, sobrevivió a ataques a bala y a otros hechos de violencia relacionados con su ejercicio periodístico. En el año 2000, uno de sus guardaespaldas fue asesinado, situación que lo llevó al exilio y a vivir en Estados Unidos, donde continuó su labor informativa.

Pese a esas situaciones, Benoit se mantuvo activo en el periodismo durante varios años y fue reconocido por su trabajo investigativo. En 1987 recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por investigaciones relacionadas con el narcotráfico y su infiltración en distintos sectores. Ese reconocimiento consolidó su perfil como periodista enfocado en la denuncia y en el acceso a fuentes complejas.

En marzo de 2015, la vida del periodista dio un giro tras sufrir un accidente cerebrovascular en el sur de la Florida, donde residía. Tras el terrible accidente, fue inducido a un coma mientras los médicos evaluaban su condición. Durante esos días, su estado de salud fue seguido de cerca por su familia y personas cercanas.

Con el paso del tiempo, Benoit inició un proceso de recuperación prolongado. En años posteriores se conocieron detalles sobre sus avances, enfocados en recuperar movilidad y retomar actividades cotidianas