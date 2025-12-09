Murió Jorge Martínez, cantante y líder de Ilegales, a los 70 años; esta fue la causa del deceso

La industria musical internacional está de luto, debido a una lamentable noticia que se conoció esta mañana del 9 de diciembre. Una reconocida voz del rock en español cerró sus ojos para siempre, dejando una huella imborrable.

Se trató de Jorge Martínez, líder de la banda Ilegales, quien murió a los 70 años de edad, como consecuencia de una enfermedad contra la que luchó. El cantante había sido diagnosticado con cáncer en septiembre, por lo que interrumpió la gira que tenía con el grupo.

El deceso de la celebridad se dio en el Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo, donde llevaba semanas ingresado para tratar este tema de salud.

A través de un comunicado, su equipo se refirió a la pérdida, pidiendo respeto y comprensión por la familia.

“Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de Jorge Martínez, líder de Ilegales, tras varios meses luchando contra un cáncer. Se va una figura imprescindible del rock en español, pero su música y actitud seguirán siempre con nosotros”.

“En estos momentos tan duros para su familia y amigos, rogamos comprensión y respeto para poder despedirlo en la intimidad. Su legado seguirá resonando siempre”.

Cabe destacar que, en el pasado, el grupo compartió un comunicado oficial, en el que exponía la lamentable situación que atravesaba el vocalista con su salud, viéndose obligado a parar las actividades artísticas que estaban planeadas con el álbum Joven y arrogante.

En dicho texto, la banda revelaba la enfermedad que aquejaba a su líder, por lo que todo se centraba en que él lograra realizarse los procedimientos necesarios, y así recuperarse para futuras fechas.

“Con gran pesar debemos anunciar que todos los conciertos previstos de Ilegales quedan cancelados por tiempo indefinido, debido a problemas de salud que afectan a Jorge Martínez, vocalista, guitarrista y líder de la banda. En los últimos días, la situación que nos venía obligando a cancelar los anteriores conciertos se ha complicado más de lo previsto inicialmente, lo que obliga a detener por completo la actividad en directo de la banda para que Jorge pueda someterse a un tratamiento contra un cáncer”, se leyó.

“La decisión, tan difícil como inevitable, responde únicamente a la necesidad de que Jorge dedique todas sus energías a recuperarse”, agregaron en el texto oficial.

Jorge Martínez fue exaltado como un amante de la música y recordado por la esencia que llevó en cada año de su vida. Su realidad lo enfrentó al Derecho, pero luego cambió de rumbo y pasó por la banda de rock Madson, además de Los Metálicos, y finalmente su proyecto más grande, Ilegales.