Murió Yaco Monti, famoso cantante argentino, a los 80 años; luchó contra dura enfermedad: “Te amaré hasta el último latido”

La industria musical está de luto, luego de que se confirmara el deceso de una reconocida figura argentina, quien logró conquistar con su voz, sus producciones y su talento.

Se trató de Yaco Monti, quien marcó una huella importante en las baladas latinas con su sólida trayectoria internacional. Sus letras, sus sonidos y composiciones enamoraron a más de uno, recibiendo apoyo de todo tipo en la escena desde los años sesenta.

Julio César Eugenio, nombre de pila del artista, partió a los 80 años, luego de luchar contra una enfermedad que lo golpeó. Su partida se dio en Buenos Aires, donde fue despedido por sus seres amados, quienes ahora cargan un profundo dolor.

De hecho, sus hijos fueron los encargados de anunciar la muerte del cantante, dándole un adiós a través de las redes sociales. Facundo, que también es cantante y compositor de Cuando tú me quieras, compartió unas palabras, asegurando que lo inundaba la tristeza y que iba a extrañarlo por mucho tiempo.

“Viejo querido, te vas de gira y me dejas el alma llena de música. Te amaré hasta el último latido. Gracias por tanta belleza estos años a tu lado, te amo”, escribió en una publicación de Instagram.

De igual manera, su familia dejó una publicación en la que se revelaba la muerte de Yaco Monti, indicando que se iba uno de los más grandes de la música argentina.

“Con una pena inmensa tengo que anunciar la partida de mi padre. ¡Se va el más grande! Padre, hermano y amigo, hasta siempre, viejo querido”, se leyó en el comunicado oficial, acompañado de una foto en blanco y negro.

Yaco Monti estaba retirado de los escenarios desde hace más de una década, pero luchaba por su vida tras los malestares ocasionados por la enfermedad que tenía. El latino cerró sus ojos el pasado 18 de septiembre, dejando un legado imborrable.

La celebridad brilló con exitosos temas como Un dolor de adiós, Siempre te recordaré y Te quiero, te quiero. Cada uno de estos proyectos flechó a un público diverso, que lo recordará por su estilo nostálgico y emotivo.