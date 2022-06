Nació el tercer hijo del futbolista Santiago Arias y Karin Jiménez

El reconocido futbolista colombiano Santiago Arias, que hasta hace algunos años era el lateral derecho indiscutido de la selección, acaba de tener su tercer hijo junto con su esposa la modelo y empresaria huilense Karin Jiménez. La pareja había tenido a su primer hijo, de nombre Thiago, nacido en noviembre 2017 y Lucca que nació en octubre del año 2019.

Milan, es el nombre del tercer hijo varón del futbolista que habría nacido este martes 7 de junio en horas de la mañana en España. Así lo confirmó el equipo de trabajo de Karin Jiménez a la revista Vea. Además, el programa de entretenimiento Lo Sé Todo confirmó el nacimiento del tercer hijo de la pareja.

La hermosa modelo huilense había compartido en redes sociales todo el proceso de su embarazo. Incluso, hace tan solo un día hizo una publicación en la que compartió un video en el que se le podía ver su barriga bastante pronunciada, lo que hacía pensar que el nacimiento del bebé estaba cerca.

También desde su cuenta oficial de Instagram, la esposa del futbolista les había contado a sus casi 760 mil seguidores los cambios que había tenido su cuerpo tanto con el embarazo de Milán, como con el de sus otros dos hijos, ya que los tres embarazos ocurrieron en pocos años.

“Después de 3 embarazos y casi 37 semanas me han salido dos estrías en el ombligo. Creo que ha sido un poco mi culpa, al principio del embarazo no me cuidé nada. Uno con cada embarazo se va relajando más, cosa que no debería ser así, y además fue lo primero que se me estiró a mí, la parte del ombligo (por hernia o embarazo) con muy poca barriguita tenía el ombligo fuera, y no me cuidé nada ese tiempo y claramente me ha pasado factura (no me apliqué cremas). Pero bueno, afortunadamente no me acompleja nada de eso, y me llevaré mis marquitas el resto de mi vida”, escribió la huilense en su cuenta de Instagram.

Actualmente Santiago Arias juega en el Granada de España, donde trata de recuperarse de un par de temporadas difíciles que lo mantuvieron mucho tiempo por fuera de las canchas por lesiones. Con la llegada de Milan, se espera que el jugador antioqueño tenga una motivación más que le permita regresar pronto a la Selección Colombia.

James Rodríguez se reencontró con sus hijos, ¿cuál fue el motivo?

El 10 de la selección colombiana masculina de fútbol, James Rodríguez, por estos días se encuentra en el país y a través de sus redes sociales ha mostrado los gratos momentos que ha compartido con su familia, además el cambio de look que se hizo, por el cual ha recibido decenas de comentarios de amigos y seguidores.

Este domingo, 5 de junio, la hija mayor del deportista, Salomé Rodríguez Ospina, en una íntima celebración religiosa habría hecho la primera comunión. Para el evento la pequeña lució un vestido blanco y una corona de flores del mismo color, según se observa en una fotografía compartida por el futbolista en sus redes sociales.

En la imagen también aparece James, quien luce un elegante traje y cabello pintado con un tono rubio perlado, cargando en brazos a su hijo menor, Samuel Rodríguez. La fotografía fue compartida en el perfil de Instagram y Twitter del centrocampista del Al-Rayyan con el mensaje: “Disfrutando a mi familia”.

Disfrutando a mi familia 🙏🏼🤩 pic.twitter.com/qy5wSktgD1 — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) June 5, 2022

La publicación ya supera los 6.000 ‘me gusta’ y más de 200 comentarios, en los que los seguidores destacan la belleza de los hijos del futbolista, así como la personalidad de este para pintarse el cabello de dicho color.

“Qué bebé tan hermoso y la niña también. Dios los bendiga”; “Hermosa familia, James”; “Tres gotitas de agua, hermosos”, son algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales.

Por su parte, Daniela Ospina, expareja de James y madre de Salomé, también se refirió a la primera comunión de su hija con un sentido mensaje. “Papito Dios, papito Hernán, les entrego mi princesa”, expresó la empresaria a través de sus redes sociales.