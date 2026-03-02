Nana Calistar abrió el mes de marzo con el horóscopo para este lunes 2: estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco

Para muchos hombres y mujeres, la astrología se volvió parte de la rutina: una especie de mapa diario para entender lo que pasa, ordenar ideas y animarse a tomar decisiones con más seguridad.
En medio de cartas astrales, compatibilidades y predicciones, sobran especialistas que hablan con tono suave y muy calmado. Pero no todos apuestan por ese estilo clásico.
Algunos prefieren salirse de lo tradicional y hablar sin vueltas, conectando con su público de manera más cercana y directa.
En ese grupo resalta Nana Calistar. La vidente mexicana ha construido su propio espacio gracias a su forma frontal de decir las cosas.
Con esa personalidad tan marcada, comparte sus predicciones para este lunes 2 de marzo: mensajes claros, al grano y fieles a su particular manera de interpretar lo que dictan los astros.
Horóscopo para este lunes 2 de marzo de 2026
- Aries
“Aries, este 2 de marzo del 2026 te voy a hablar sin rodeos: deja de mendigar amor y atención. No naciste para estar pidiendo migajas emocionales. Cuando alguien quiere estar, está; cuando no, inventa pretextos. Y tú ya estás grande para creer cuentos mal contados. La vida te va a devolver a manos llenas lo que en el pasado te quitó, pero primero tienes que soltar lo que te tiene estancado”.
- Tauro
“Tauro, este 2 de marzo del 2026 te voy a decir algo con cariño pero con firmeza: tu carácter puede ser tu mayor fortaleza o tu peor enemigo. Cuando te alteras dices cosas que luego no sabes cómo recoger. No tomes decisiones en caliente, porque lo que se rompe por impulso no siempre se puede pegar igual”.
- Géminis
“Géminis, este 2 de marzo del 2026 te traigo jalón de orejas pero con cariño. No tengas miedo de ir por ese sueño que traes guardado desde hace tiempo. Esa meta que parecía imposible hoy tiene mejor terreno que nunca para comenzar a hacerse realidad. Pero escúchame bien: no todo mundo a tu alrededor celebra tu crecimiento. Habrá quien te ponga trabas disfrazadas de consejo. Aprende a distinguir entre quien te cuida y quien te limita”.
- Cáncer
“Cáncer, este 2 de marzo del 2026 te voy a hablar con verdad y sin rodeos. Puede presentarse un amor de una noche cuando menos lo esperes. Una mirada, una invitación, una conversación que se alarga más de la cuenta. Pero ojo: no confundas deseo con destino. No todo lo que se siente intenso está hecho para quedarse. Piensa bien qué quieres y para qué lo quieres”.
- Leo
“Leo, este 2 de marzo del 2026 amaneces con el ego peinadito pero el corazón medio inquieto, porque vas a recibir noticias de alguien que anda lejos, pero no tan lejos como tú crees. Esa persona te trae palabras que pueden mover sentimientos que jurabas ya bien guardaditos en el cajón donde escondes lo que todavía te importa. No te me emociones tan rápido, primero escucha, analiza y luego decides si vuelves a abrir la puerta o solo asomas la carita”.
- Virgo
“Virgo, este 2 de marzo del 2026 amaneces con la cabeza llena de pensamientos que ya huelen a guardado. Es momento de hacer limpieza, pero no de clóset, sino de conciencia. Traes cargando ideas pesimistas que no te dejan avanzar, y luego te preguntas por qué todo se siente pesado. Mijo, mija, si vas a pensar, que sea para construir, no para sabotearte”.
- Libra
“Libra, este 2 de marzo del 2026 te voy a hablar clarito porque alguien tiene que hacerlo. A veces eres infiel hasta contigo mismo porque quieres estabilidad, pero corres detrás del caos. Prometes tranquilidad, pero te encanta el drama bien servido. Y luego te preguntas por qué terminas enredado en historias que ni tú entiendes. Primero decide qué quieres, después actúa. No al revés”.
- Escorpio
“Escorpio, este 2 de marzo del 2026 vienes con energía de transformación, pero también con la cabeza llena de cosas que no has dicho. Y mira, guardar tanto no siempre es virtud; a veces es carga. Una nueva amistad se acerca y no llega por casualidad. Esa persona será como válvula de escape, alguien con quien podrás soltar el buche sin sentirte juzgado. No desaproveches esa oportunidad de hablar claro, porque necesitas sacar lo que te anda quemando por dentro”.
- Sagitario
“Sagitario, este 2 de marzo del 2026 te toca tomar una decisión importante que vienes pateando desde hace semanas. No es que no sepas qué hacer, es que te cuesta comprometerte con lo que decides. Te emocionas con la idea, pero cuando llega el momento de sostenerla, dudas. Ya no más. Si quieres resultados distintos, necesitas acciones firmes”.
- Capricornio
“Capricornio, este 2 de marzo del 2026 la vida te está diciendo algo muy claro: deja que el mundo ruede y suelta el control un poquito. Has vivido esperando demasiado de los demás y eso solo te ha dejado cansancio. Ahora entras en una etapa donde ya no vas a depender emocionalmente de lo que otros hagan o dejen de hacer. Y eso, aunque no lo creas, es libertad”.
- Acuario
“Acuario, este 2 de marzo del 2026 te trae revelaciones. Podrías enterarte de un chisme nada agradable. No te me alteres antes de tiempo. Eso que escuches no llega para destruirte, llega para abrirte los ojos. Hay verdades que ya sabías en el fondo, pero preferías no aceptar por comodidad o cariño mal acomodado. Ahora no podrás seguir volteando para otro lado”.
- Piscis
“Piscis, este 2 de marzo del 2026 te voy a hablar despacito pero claro. Si tu pareja se ha mostrado indiferente, no lo ignores. No siempre es que ya no sienta, a veces alguien más le anda metiendo ideas en la cabeza. Pero antes de armar novela, habla. La comunicación sigue siendo el pegamento más fuerte”.