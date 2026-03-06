Natalia Durán subió video y mostró accidente que sufrió en su rostro: “Estoy pirata”

Natalia Durán se consolidó como una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana gracias a su participación en producciones como A corazón abierto y Secretos del paraíso. Su talento y trayectoria la posicionaron como una figura recordada por el público y destacada dentro de la industria del entretenimiento nacional.

Natalia Durán reveló el horror que vivió en su infancia y cómo ha logrado sanar, “fui abusada por muchos miembros de mi familia”

En 2021, la artista sorprendió a sus seguidores al revelar que había sido diagnosticada con cáncer, una noticia que generó preocupación entre quienes han seguido su carrera. Desde entonces, inició un proceso médico complejo para enfrentar la enfermedad, el cual compartió parcialmente con sus seguidores mientras avanzaba en su recuperación.

La actriz explicó posteriormente que padecía cáncer de tiroides con metástasis y que también fue diagnosticada con el síndrome Asia, una condición poco común que provoca distintos síntomas en el organismo. Tras el tratamiento, que concluyó hace cerca de un año, según contó a Revista vea, logró superar esta etapa y retomar su bienestar.

No obstante, recientemente, Natalia Durán llamó la atención de los curiosos con una inesperada publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram. La actriz apareció en una historia, luciendo un vendaje en uno de sus ojos, por lo que las alarmas se encendieron.

Según se detalló, la artista publicó un video hablando sobre una sugerencia que compartía con sus fanáticos, sin enfocarse en este aspecto de su imagen. La celebridad recomendó un programa de formación, afirmando que le gustaba dar a conocer cosas que le funcionaban en su día a día.

¿Qué le pasó a Natalia Durán?

De acuerdo con lo que explicó la artista, su ojo se encontraba con este parche, debido a un accidente que tuvo y que le afectó la córnea. Aunque no era delicado, sí estaba cuidándose para evitar problemas a futuro.

“Buenos días, mi gente. Yo estoy un poco chistosa, estoy pirata. Bueno, les explico rápido, nada... tuve un accidente pendejo, me rayé la córnea, todo bien, era para explicarles”.

Natalia Durán compartió tema de salud que sufrió. Foto: Instagram @nataduranv