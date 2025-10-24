Natasha Klauss abrió su corazón y reveló que se separó de su esposo; ya no vive con sus hijas: “Ya lo entendí”

Natasha Klauss se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión colombiana, debido a su amplia experiencia en distintas producciones. Su paso por la pantalla chica le permitió hacer parte de grandes elencos, como fue el caso de Pasión de Gavilanes, La mujer en el espejo y El Bronx.

Sin embargo, lejos de las cámaras, la celebridad vivió un proceso en el último tiempo que le hizo replantear muchas decisiones y pasos que dio. Poco a poco asimiló cambios en aspectos como la salud, la rutina y su familia.

Natasha Klauss | Foto: Foto: Instagram @natashaklauss27

Recientemente, Natasha Klauss habló en Sinceramente Cris y abrió su corazón sobre un momento que estaba atravesando en lo personal, con la intención de enviar un mensaje distinto al morbo. La famosa reveló que se había separado de su esposo, Daniel, con quien se había ido a Estados Unidos.

La artista mencionó en el formato que en este momento de su vida habían pasado cosas, tal y como era la ruptura amorosa con su reciente pareja. De igual forma, se mudó a Estados Unidos y ya no vivía con sus hijas.

“No lo he contado en ningún lado, estoy en un momento lista para hacerlo, porque me diste la confianza en este espacio y sé que va a servir para mucho… No me importa si esto es un tema de chismes, no es mi objetivo. Este año he tenido diferentes duelos; el primero fue migrar a Estados Unidos. Tengo residencia allá, pero regresé a Colombia en un proceso personal y de salud. También me ha salido trabajo aquí”, contó.

“No solamente estoy separada de mis hijas y de Daniel, mi esposo, sino que decidí venir a Colombia para buscar a mi círculo y red de apoyo, y comenzar un trabajo interno”, aseveró.

Natasha Klauss fue enfática en que los procesos tenían un principio y un fin, por lo que era clave identificar cuándo comenzaban a pasar las cosas en los vínculos.

“Uno sabe desde cuándo comienzan a pasar cosas en tu interior que hace que tú te vayas y te olvides de ti y arrastre a tu familia y, en este caso, a mis hijas; empiezan a haber un montón de señales”, dijo.

“Lo puedo contar desde el lugar que lo estoy contando, porque recién llegué y no podía dejar de llorar. Ya lo entiendo, ya lo entendí. Esta ruptura me ha dado muy duro, incluso un poco más que la que tuve con Marcelo, con quien duré 12 años”, afirmó, haciendo un análisis maduro desde sus aprendizajes y recorridos.

La famosa, que ha contado sobre experiencias del pasado, no profundizó sobre los motivos de esta decisión, indicando que estaba reconstruyéndose poco a poco, de manera que ya podía hablarlo sin romper en llanto.

Al mencionar a sus hijas, Isabel Gómez y Paloma Grecco, la actriz expresó las emociones y fue consecuente al afirmar que han recorrido caminos complejos que dejan lecciones valiosas. Las tres se separaron, guiándose por los momentos que pasaban.

“Este año fui al infierno y volví, estuve abajo y volví como el ave fénix. Quiero conocer cosas en mí, porque quiero aportar hacia afuera”.