Niño Prodigio: predicciones para hoy miércoles, 26 de noviembre

El vidente compartió una serie de mensajes dirigidos a cada uno de los 12 signos, enfocándose en las energías que influirán en el plano personal.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

26 de noviembre de 2025, 11:38 a. m.
Niño Prodigio: predicciones para los 12 signos.
Niño Prodigio: predicciones para los 12 signos.

Víctor Florencio, conocido mundialmente como El Niño Prodigio, sigue posicionándose como una de las figuras más respetadas dentro de la astrología en América Latina. Originario de República Dominicana, ha construido una carrera sólida gracias a su manera particular de interpretar las energías del cosmos y orientar espiritualmente a miles de personas que buscan claridad en sus mensajes.

A diferencia de otros especialistas, Florencio organiza sus predicciones tomando como base los cuatro elementos del zodiaco —fuego, tierra, aire y agua—, lo que le permite desarrollar lecturas más completas y en armonía con la naturaleza de cada grupo.

Para este 26 de noviembre de 2025, el astrólogo volvió a captar la atención de su comunidad al compartir en Instagram una nueva interpretación energética enfocada en las vibraciones del día y en los movimientos planetarios que podrían repercutir en cada signo.

Horóscopo del 26 de noviembre de 2025

Aries, leo y sagitario

“La energía social y creativa te impulsa a brillar, a expresarte y conectar con nuevas personas que elevan tu ánimo. Tu palabra y tu presencia inspiran entusiasmo: aprovecha este impulso”.

Tauro, virgo y capricornio

“Verás resultados concretos si te mantienes firme y flexible a la vez. Colaboraciones inteligentes o un contacto familiar podrían abrirte puertas económicas. Confía en tu capacidad para construir sin perder el alma”.

Géminis, libra y acuario

“Se presentan oportunidades para aprender, enseñar o conectar con personas afines que amplían tu mundo. Te expresas con libertad y encanto, inspirando a los demás a ver la vida desde una mirada más fresca”.

Cáncer, escorpio y piscis

“La intimidad se renueva, los vínculos se fortalecen y tu empatía toca corazones. Conecta desde el alma, pero recuerda cuidar tu energía: lo que das con amor hoy, regresa multiplicado”.

En su mensaje, habló de procesos internos significativos, momentos de descubrimiento y decisiones que podrían marcar un rumbo distinto. Además, invitó a sus seguidores a mantener la apertura mental necesaria para adaptarse a los cambios que el universo está impulsando.

Según Florencio, esta jornada es propicia para dejar atrás todo lo que ya cumplió su ciclo y permitir que lleguen nuevas oportunidades que están por manifestarse.

