No fue el ceviche: director creativo de Shakira desmiente que comida en Lima haya causado su hospitalización

“Anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, expresó Shakira en redes sociales. Las razones detrás del cuadro médico de la cantante barranquillera han despertado todo tipo de especulaciones.