“No tengo nada ‘absurdo por revertir’”: Diva Jessurum le respondió a una mujer que la criticó por su apariencia

Diva Jessurum es una de las periodistas de entretenimiento más populares en Colombia. Su rostro es bien conocido en la televisión nacional, pues es la cabeza de formatos como Se dice de mí y Expediente final.

El año pasado, la periodista barranquillera sorprendió al mundo de la farándula nacional al dar a conocer que había sido diagnosticada con cáncer. Fue un golpe muy fuerte para ella, pues tuvo que asimilar el hecho de tener que someterse a quimioterapias para poder vencer la enfermedad.

Por supuesto, el proceso no ha sido para nada sencillo. Es más, su ardua lucha le ha dejado repercusiones en su imagen, algo completamente normal teniendo en cuenta el complejo tratamiento que demanda el cáncer.

A través de su cuenta de Instagram, Diva Jessurum compartió con sus más de 1,2 millones de seguidores una captura de pantalla donde muestra el mensaje que llegó a su bandeja de entrada:

“Con todo respeto, la estoy viendo en Día a día. Estaba fuera durante unos años. Usted ya era una mujer muy bonita, por favor no se haga más daño con lo que le inyectan en su cara. De pronto esté a tiempo de revertir esos resultados tan absurdos. Disculpe, pero quedé impresionada”.

“No se obsesione, pues ya pasó los límites. Vuelvo y le digo, parece otra persona. Casi como una mujer cantante de música popular, creo es mexicana. Usted no es fea, pero se está deformando, quedé aterrada”, agregó la mujer que envió el mensaje.

La respuesta de Diva Jessurum

La periodista no guardó silencio ante el mensaje recibido. Es más, optó por publicarlo en su Instagram y, de paso, aclarar el mismo punto a todas aquellas personas que tengan una percepción similar.

“Señora Nancy, quiero informarle que yo no me he sometido a ningún tratamiento inyectado en la cara, le aclaro que llevo más de año y medio combatiendo contra el cáncer”, expuso Diva Jessurum en su introducción.

Diva Jessurum. - Foto: Instagram

Asimismo, precisó que probablemente sus facciones han cambiado porque, de manera paralela, después de pasar por el covid-19, también se sometió a una operación de implantación de platina y siete tornillos. A esto se suman ocho quimioterapias, 21 radioterapias y varios meses de quimioterapia oral. “Pues mi cuerpo está reaccionando”, comentó.

Diva ha sido una de las periodistas más incisivas de la farándula colombiana. Foto: Instagram @divajessurum. - Foto: Foto: Instagram @divajessurum.

“No tengo nada ‘absurdo por revertir’, sí mucho por seguir luchando para recuperar mi salud. Gracias a Dios ya tengo cejas, pelo, uñas, pestañas y me falta poco para ser la misma de siempre, pero más fuerte. Eso que usted asegura es la ‘deformación de mi rostro’, a mí me llena de mucho orgullo porque soy una mujer valiente que no se dejó derrotar por un cáncer mortal y por otras situaciones de salud que me han afectado, pero no derrotado”, enfatizó la periodista colombiana.

Finalmente, extendió una reflexión para evitar juzgar a otros, sobre todo si se desconoce la situación real que afronta esa persona.

“Antes de sentarse a juzgar a otros y de hablar de deformación, de asegurar que estoy obsesionada y que soy una deforme, piénselo dos veces porque el veneno que escupe hacia los demás puede causar daño. Señora, gracias al cielo que usted sí es hermosa y perfecta, y ojalá nunca una enfermedad la deforme. No sabe lo que se siente enfrentar el dolor de la lucha contra la muerte. Dios la bendiga”, concluyó.

Criticas a Diva Jessurum por exponer a la mujer que le escribió

Por supuesto, la publicación de Diva Jessurum motivó numerosas reacciones en la red social. De hecho, hubo quienes criticaron a la presentadora por exponer de esa manera a la mujer que le escribió el mensaje, pues incluso mencionó su nombre de usuario, la etiquetó y publicó fotografías sin su consentimiento.

“No creo que haya necesidad de mencionar a la persona que escribió, poner fotos de su perfil (qué es privado) y usted por rabia va y lo publica. Nancy es una mujer divina que no la estaba insultando, de hecho le estaba diciendo que usted ya era linda y que no había necesidad. No todos saben que tuvo cáncer, ni la mitad de cirugías que le ha tocado realizarse (...)”; “Yeni, creo que la señora bien lo dice, no la veía hace mucho tiempo y sin saber por todo lo que ha pasado diva, solo dio su opinión... en las redes estamos expuestas a todo incluso a que se omitan opiniones de este tipo.. y no la justifico, pero creo que solo pecó por no saber”, escribieron algunos usuarios.

Varios usuarios criticaron a Diva por exponer a la mujer que le envió un mensaje privado. - Foto: Captura de pantalla Instagram @divajessurum

“No había necesidad de exponer a la señora así y mucho menos colocar su ig, para que muchos la insulten… eso no le agrada a Dios”, agregó otra internauta.