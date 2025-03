Norma Nivia paró en seco a Peluche y lo puso a elegir entre ella y Yaya Muñoz: “Suerte es que te digo”

En la temporada actual de La casa de los famosos se dieron a conocer tres parejas: José Rodríguez con Yaya Muñoz, Mateo Varela con Norma Nivia y Karina García con Marlon Solórzano, la cual no pudo seguir ya que el influencer y deportista fue eliminado.

Norma Nivia le dejó las cosas claras a Mateo Valera por su amistad con Yaya Muñoz

Aunque la presentadora tiene la ‘pelea casada’ con Melissa Gate también ha manifestado en varias ocasiones que Norma no es de su agrado, y esta situación se agrandó y agravó en este sábado, primero de marzo.

“Este es el momento en el que yo a esa señora no le he dicho ni negros tenés los ojos, ni para bien ni para mal, pero ella a mí si van dos veces que trapea el piso conmigo, entonces yo veré Mateo ”, dijo Norma.

“A mí me importa un cul... el juego, yo estoy hablando de verdad de que una persona que no lo conoce a uno no tiene derecho a decir esas mierd...”, agregó.