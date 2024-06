“Nos sentimos besados por judas”: duro enfrentamiento entre Beta y Omega en el Desafío XX, Alejo aseguró estar indignado

“Esa gente no tiene corazón, nosotros que sacrificamos a Ana María y a Lina... Y que quedé claro que a mí la plata me importa un c... porque yo trabajo papi, yo me hago mis buenas lucas afuera, a mí no me importa nada. La lealtad”, expresó, criticando el hecho de que los integrantes de Beta no los miraran a la cara cuando les pusieron el castigo. “Falsos”, agregó indignado.