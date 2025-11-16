Números de la suerte de Walter Mercado para el 16 de noviembre: predicciones para todos los signos

Walter Mercado falleció en 2019, pero su figura continúa siendo una de las más influyentes en el universo de las energías y la astrología. Su legado permanece intacto gracias a la confianza que millones de seguidores depositaron en sus palabras, impulsada por la gran cantidad de predicciones que acertó a lo largo de su trayectoria.

Para el domingo 16 de noviembre, su sobrina, Dannette Benet Mercado, difundió una serie de mensajes, advertencias y reflexiones que el recordado astrólogo dejó para cada uno de los doce signos del zodiaco occidental.

El Nuevo Herald recopiló estas predicciones y las presentó a los admiradores del icónico astrólogo, quienes siguen atentos cada nueva revelación asociada a su obra.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La Luna en Libra suaviza la energía y favorece el equilibrio en las relaciones. Predomina una actitud receptiva y reflexiva.

Números: 4, 22, 19.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La Luna en Libra impulsa el cuidado del bienestar físico y emocional, invitando a armonizar el entorno.

Números: 1, 11, 31.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La creatividad aumenta y surge el deseo de expresarse con libertad y autenticidad.

Números: 9, 49, 31.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La energía lunar despierta nostalgia y necesidad de conexión con las raíces, favoreciendo la sanación emocional.

Números: 9, 40, 22.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La comunicación adquiere un tono sanador y artístico, invitando a expresarse desde el corazón.

Números: 6, 46, 38.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Día para trabajar en la autoestima y revisar lo que aporta seguridad, recordando el propio valor.

Números: 50, 43, 17.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La Luna en el signo intensifica la sensibilidad y el magnetismo, favoreciendo la conexión personal y el balance interior.

Números: 8, 43, 11.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Jornada de introspección y escucha interna, propicia para reconocer emociones profundas.

Números: 30, 40, 52.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sueños y aspiraciones se iluminan, favoreciendo la conexión con amistades y proyectos colectivos.

Números: 1, 48, 53.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La Luna impulsa a revisar metas desde el propósito y no desde la exigencia, buscando coherencia interior.

Números: 45, 37, 21.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Predomina el deseo de aprender y ampliar la perspectiva vital, permitiendo que la belleza sea guía.

Números: 44, 27, 22.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La Luna en Libra promueve un proceso de transformación emocional y sanación profunda.