Números de la suerte de Walter Mercado para el 16 de noviembre: predicciones para todos los signos
Nuevos designios para los 12 signos del zodiaco, recibiendo las cifras cargadas de sorpresas económicas.
Walter Mercado falleció en 2019, pero su figura continúa siendo una de las más influyentes en el universo de las energías y la astrología. Su legado permanece intacto gracias a la confianza que millones de seguidores depositaron en sus palabras, impulsada por la gran cantidad de predicciones que acertó a lo largo de su trayectoria.
Para el domingo 16 de noviembre, su sobrina, Dannette Benet Mercado, difundió una serie de mensajes, advertencias y reflexiones que el recordado astrólogo dejó para cada uno de los doce signos del zodiaco occidental.
El Nuevo Herald recopiló estas predicciones y las presentó a los admiradores del icónico astrólogo, quienes siguen atentos cada nueva revelación asociada a su obra.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
La Luna en Libra suaviza la energía y favorece el equilibrio en las relaciones. Predomina una actitud receptiva y reflexiva.
Números: 4, 22, 19.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La Luna en Libra impulsa el cuidado del bienestar físico y emocional, invitando a armonizar el entorno.
Números: 1, 11, 31.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La creatividad aumenta y surge el deseo de expresarse con libertad y autenticidad.
Números: 9, 49, 31.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La energía lunar despierta nostalgia y necesidad de conexión con las raíces, favoreciendo la sanación emocional.
Números: 9, 40, 22.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La comunicación adquiere un tono sanador y artístico, invitando a expresarse desde el corazón.
Números: 6, 46, 38.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Día para trabajar en la autoestima y revisar lo que aporta seguridad, recordando el propio valor.
Números: 50, 43, 17.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
La Luna en el signo intensifica la sensibilidad y el magnetismo, favoreciendo la conexión personal y el balance interior.
Números: 8, 43, 11.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Jornada de introspección y escucha interna, propicia para reconocer emociones profundas.
Números: 30, 40, 52.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Sueños y aspiraciones se iluminan, favoreciendo la conexión con amistades y proyectos colectivos.
Números: 1, 48, 53.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La Luna impulsa a revisar metas desde el propósito y no desde la exigencia, buscando coherencia interior.
Números: 45, 37, 21.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Predomina el deseo de aprender y ampliar la perspectiva vital, permitiendo que la belleza sea guía.
Números: 44, 27, 22.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La Luna en Libra promueve un proceso de transformación emocional y sanación profunda.
Números: 45, 33, 26.