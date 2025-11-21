Números de la suerte de Walter Mercado para el 22 de noviembre: señales para cada signo

Como es costumbre, cada día, Betty B. Mercado, sobrina de Walter Mercado, compartió con los seguidores del vidente algunos datos y recomendaciones importantes que el hombre dejó en manos de su familia antes de fallecer en el año 2019.

Además, agregó los números de la suerte, los cuales son esperados por miles de personas, ya que según muchos, se´rían positivos en los juegos de azar y los acercarían a convertirse en los ganadores del premio mayor.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Se recomienda retomar conversaciones pendientes, especialmente con personas lejanas.

Números de la suerte: 39, 14, 5.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Será un día retador para mantener la estabilidad emocional. Es conveniente evitar riesgos innecesarios en decisiones laborales o financieras.

Números de la suerte: 15, 17, 47.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El día invita a reconectar con seres queridos y a retomar actividades que estimulen la creatividad. Expresar sentimientos traerá alivio emocional.

Números de la suerte: 26, 10, 35.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Viejas lecciones regresan para ser resueltas desde una nueva perspectiva. Es un día ideal para ordenar la mente.

Números de la suerte: 2, 11, 45.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Se recomienda aprovechar este día para desarrollar ideas, crear o emprender con actividades colectivas.

Números de la suerte: 30, 7, 48.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Alguien de gran importancia en su vida podría ofrecer apoyo clave. En el amor, surgirá una decisión importante que deberá tomarse con calma.

Números de la suerte: 13, 4, 44.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Se incrementan las responsabilidades, lo que generará cierta presión durante el día. Sin embargo, la noche tiene una sorpresa positiva.

Números de la suerte: 8, 28, 16.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La recomendación principal es evitar sobrecargas, pues será crucial para conservar el equilibrio emocional y físico.

Números de la suerte: 4, 26, 29.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Este día exige atención especial para detalles importantes a nivel laboral. Una situación familiar requiere liderazgo y decisión.

Números de la suerte: 11, 50, 32.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Se favorecen la salud y los avances económicos. Es un buen día para retomar ejercicios y fortalecer la relación de pareja.

Números de la suerte: 9, 13, 24.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La energía del día impulsa a corregir errores del pasado. La fe será una herramienta clave para mejorar relaciones afectivas y familiares.

Números de la suerte: 21, 19, 6.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Es momento de cerrar ciclos, soltar vínculos dañinos y confiar en la intuición. Nuevos comienzos están por llegar.

Números de la suerte: 17, 2, 11.