Números de la suerte de Walter Mercado para el 30 de noviembre: señales para cada signo

El legado de Walter Mercado continúa vivo gracias a Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, pues pese a que falleció hace más de seis años, miles de personas confiaron en sus predicciones y los consejos que brindaba para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Para el domingo, 30 de noviembre, se destaparon los esperados números de la suerte, a través de los cuales miles de personas esperan acercarse a los millonarios premios que ofrecen los juegos de azar como chances y loterías.

Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este domingo, 30 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries sentirá atracción por experiencias que amplían su visión del amor. Pueden ser conversaciones honestas o planes de viaje.

Números de la suerte: 17, 39, 5.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Será un día perfecto para expresar aquello que se mantuvo en silencio, ya sea en temas emocionales o económicos.

Números de la suerte: 35, 27, 39.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es importante llevar a cabo las conversaciones profundas que tiene pendientes. Es un día ideal para revisar compromisos y descubrir nuevas formas de conexión.

Números de la suerte: 22, 39, 45.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cáncer podría sentir la necesidad de reorganizar su espacio, mejorar hábitos o priorizar actividades que fortalezcan el bienestar.

Números de la suerte: 6, 47, 28.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo encuentra inspiración para retomar proyectos artísticos, vivir una aventura inesperada o disfrutar su autenticidad.

Números de la suerte: 32, 49, 11.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Es un día para fortalecer la sensación de pertenencia y construir un espacio emocional más libre. Organice los espacios que lo requieran.

Números de la suerte: 9, 44, 25.

Gran parte del reconocimiento que tuvo Mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. | Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Las energías favorecen conversaciones significativas y diálogos que fortalecen relaciones. Libra brillará al conectar ideas con sensibilidad.

Números de la suerte: 26, 22, 21.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio reconocerá su valor con mayor claridad y podría invertir en algo que le genere bienestar. Su relación con el dinero mejorará de manera considerable.

Números de la suerte: 55, 33, 11.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Se fortalece la autoconfianza y el deseo de mostrarse tal como es. Es un día ideal para iniciar romances o renovar la imagen.

Números de la suerte: 18, 42, 50.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio podría necesitar desconexión para ordenar emociones y liberar cargas innecesarias.

Números de la suerte: 23, 41, 48.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. | Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario podrá conectar con aliados clave o recibir apoyo para iniciativas importantes. La energía lo invita a ayudar a las personas que lo necesitan.

Números de la suerte: 9, 40, 33.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis podría recibir reconocimiento, propuestas valiosas o inspiración para avanzar en estudios y metas. El amor también puede aparecer en ambientes laborales.

Números de la suerte: 36, 49, 22.