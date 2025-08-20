Suscribirse

Números de la suerte de Walter Mercado para el jueves 21 de agosto; serían el secreto para ganar la lotería

La fortuna podría sonreírle a quienes presten atención a estas señales cósmicas.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

21 de agosto de 2025, 2:39 a. m.
Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna.
El legado del recordado astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina Betty B. Mercado, quien día a día comparte las predicciones y números de la suerte, pues son considerados como una guía de esperanza para miles de personas que esperan la actualización día a día.

Para este jueves 21 de agosto, las señales del cosmos se enfocan en brindar fortaleza emocional y claridad en la toma de decisiones, pero además, cada signo recibe combinaciones numéricas que podrían ser decisivas en sorteos y juegos de azar.

Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El ritmo de la rutina podría sentirse pesado y las actividades sociales generar cierta incomodidad. Es momento de evitar confrontaciones y de simplificar el día.

Números de la suerte: 11, 8 y 43.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Un caudal de ideas llega para abrir nuevos caminos. Se recomienda tomar decisiones firmes en asuntos profesionales y resolver pendientes financieros.

Números de la suerte: 23, 8 y 49.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El optimismo será su mejor herramienta. La perseverancia ayudará a superar obstáculos y a concretar anhelos.

Números de la suerte: 28, 31 y 5.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La calma será clave, sobre todo al enfrentar inconvenientes técnicos o mecánicos. Lo más acertado será buscar asesoría profesional antes de actuar por cuenta propia.

Números de la suerte: 15, 40 y 22.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

En el ámbito familiar conviene tomar distancia para observar mejor las situaciones difíciles. El tiempo será un aliado para encontrar equilibrio.

Números de la suerte: 18, 21 y 30.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Es indispensable resolver problemas antiguos y reorganizar prioridades. No depender de otros será esencial para avanzar.

Números de la suerte: 3, 15 y 22.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El día estará marcado por el interés en la decoración y en objetos poco comunes. Invertir en piezas de valor a largo plazo será una decisión acertada.

Números de la suerte: 17, 29 y 6.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El poder mental será determinante. Visualizar y proyectar pensamientos de amor y prosperidad atraerá conexiones especiales.

Números de la suerte: 9, 18 y 4.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El día será intenso y habrá demandas de personas cercanas, en especial jóvenes. No todo lo que se escuche será cierto, por lo que conviene mantener firmeza.

Números de la suerte: 23, 48 y 9.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Llegó la hora de tomar distancia de quienes han restado energías. La independencia abrirá paso a proyectos sólidos.

Números de la suerte: 18, 7 y 19.

Walter Mercado
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Es necesario evitar excesos y cuidar los bienes más preciados. Analizar con calma cada decisión en el ámbito económico resultará vital.

Números de la suerte: 8, 35 y 20.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Las oportunidades estarán relacionadas con el extranjero y con la expansión de horizontes. Compartir consejos será bien valorado.

Números de la suerte: 4, 10 y 45.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

