Números de la suerte de Walter Mercado para el jueves 21 de agosto; serían el secreto para ganar la lotería
La fortuna podría sonreírle a quienes presten atención a estas señales cósmicas.
El legado del recordado astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina Betty B. Mercado, quien día a día comparte las predicciones y números de la suerte, pues son considerados como una guía de esperanza para miles de personas que esperan la actualización día a día.
Para este jueves 21 de agosto, las señales del cosmos se enfocan en brindar fortaleza emocional y claridad en la toma de decisiones, pero además, cada signo recibe combinaciones numéricas que podrían ser decisivas en sorteos y juegos de azar.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
El ritmo de la rutina podría sentirse pesado y las actividades sociales generar cierta incomodidad. Es momento de evitar confrontaciones y de simplificar el día.
Números de la suerte: 11, 8 y 43.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Un caudal de ideas llega para abrir nuevos caminos. Se recomienda tomar decisiones firmes en asuntos profesionales y resolver pendientes financieros.
Números de la suerte: 23, 8 y 49.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
El optimismo será su mejor herramienta. La perseverancia ayudará a superar obstáculos y a concretar anhelos.
Números de la suerte: 28, 31 y 5.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La calma será clave, sobre todo al enfrentar inconvenientes técnicos o mecánicos. Lo más acertado será buscar asesoría profesional antes de actuar por cuenta propia.
Números de la suerte: 15, 40 y 22.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
En el ámbito familiar conviene tomar distancia para observar mejor las situaciones difíciles. El tiempo será un aliado para encontrar equilibrio.
Números de la suerte: 18, 21 y 30.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Es indispensable resolver problemas antiguos y reorganizar prioridades. No depender de otros será esencial para avanzar.
Números de la suerte: 3, 15 y 22.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El día estará marcado por el interés en la decoración y en objetos poco comunes. Invertir en piezas de valor a largo plazo será una decisión acertada.
Números de la suerte: 17, 29 y 6.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
El poder mental será determinante. Visualizar y proyectar pensamientos de amor y prosperidad atraerá conexiones especiales.
Números de la suerte: 9, 18 y 4.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
El día será intenso y habrá demandas de personas cercanas, en especial jóvenes. No todo lo que se escuche será cierto, por lo que conviene mantener firmeza.
Números de la suerte: 23, 48 y 9.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Llegó la hora de tomar distancia de quienes han restado energías. La independencia abrirá paso a proyectos sólidos.
Números de la suerte: 18, 7 y 19.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Es necesario evitar excesos y cuidar los bienes más preciados. Analizar con calma cada decisión en el ámbito económico resultará vital.
Números de la suerte: 8, 35 y 20.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Las oportunidades estarán relacionadas con el extranjero y con la expansión de horizontes. Compartir consejos será bien valorado.
Números de la suerte: 4, 10 y 45.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.