Números de la suerte de Walter Mercado para el miércoles 20 de agosto; podrá ganar los sorteos nocturnos de la lotería

El legado de Walter Mercado, recordado astrólogo puertorriqueño, sigue teniendo pendientes a millones de personas alrededor del mundo, pues muchos utilizan la información que dejó como una guía de esperanza y energía positiva.

A través de los números de la suerte, muchos creen encontrar un camino hacia la abundancia y la fortuna, especialmente, si se trata de juegos de azar.

El miércoles, 20 de agosto, podría ser clave para quienes esperan que la fortuna toque sus puertas, especialmente, a través de las loterías y chances en las horas de la noche.

Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Es momento de cerrar viejos conflictos y avanzar hacia nuevas oportunidades. Aries debe apostar por la autenticidad y evitar aparentar lo que no siente.

Números de la suerte: 42, 17, 4.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La energía de Tauro se renueva al abrirse a nuevas experiencias y derribar barreras internas. Este martes será perfecto para concentrarse en ideas creativas y liderar proyectos.

Números de la suerte: 11, 25, 3.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es importante definir objetivos sin depender de la opinión ajena y conectar con principios espirituales que guíen su camino.

Números de la suerte: 10, 35, 21.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La paciencia será clave para los nativos de Cáncer en asuntos emocionales. Escuchar a un buen amigo y actuar con comprensión permitirá superar desacuerdos sentimentales.

Números de la suerte: 22, 19, 5.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo experimenta un proceso de liberación y cambio que le permitirá recuperar la alegría. La salud y los problemas personales mejoran al rodearse de personas con intereses similares.

Números de la suerte: 15, 4, 10.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La recomendación para Virgo es cultivar la paciencia y evitar la terquedad. La madurez y la tolerancia abrirán el camino para recibir recompensas.

Números de la suerte: 3, 23, 6.

Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Deben evitar involucrarse en relaciones sentimentales complicadas. Este miércoles es ideal para reflexionar sobre sus sentimientos y reconocer que merece una conexión estable.

Números de la suerte: 3, 31, 6.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio se enfrenta al reto de establecer prioridades. Aunque llegue la tentación de escoger por lo fácil, será fundamental cumplir con los compromisos adquiridos.

Números de la suerte: 20, 1, 9.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Guardar silencio y aprender de la crítica le permitirá crecer. En el ámbito económico, la suerte se inclina a su favor, abriendo puertas a nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 7, 5, 47.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Este miércoles, cualquier actividad artística o intelectual tendrá grandes resultados. Es un momento ideal para viajar, aprender y aprovechar su potencial al máximo.

Números de la suerte: 31, 18, 50.

Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna. | Foto: Getty Images - AFP / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La recomendación para Acuario es mantenerse realista y no dejarse llevar por apariencias o falsas promesas. Aprovechar el presente y valorar lo alcanzado.

Números de la suerte: 36, 1, 33.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Es momento de enfocarse en el bienestar físico y emocional, dejando atrás lo que en el pasado representó un obstáculo.

Números de la suerte: 50, 2, 17.