Números de la suerte de Walter Mercado para el miércoles 20 de agosto; podrá ganar los sorteos nocturnos de la lotería
Los 12 signos del zodiaco reciben combinaciones numéricas consideradas como favorables en los juegos de azar.
El legado de Walter Mercado, recordado astrólogo puertorriqueño, sigue teniendo pendientes a millones de personas alrededor del mundo, pues muchos utilizan la información que dejó como una guía de esperanza y energía positiva.
A través de los números de la suerte, muchos creen encontrar un camino hacia la abundancia y la fortuna, especialmente, si se trata de juegos de azar.
El miércoles, 20 de agosto, podría ser clave para quienes esperan que la fortuna toque sus puertas, especialmente, a través de las loterías y chances en las horas de la noche.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Es momento de cerrar viejos conflictos y avanzar hacia nuevas oportunidades. Aries debe apostar por la autenticidad y evitar aparentar lo que no siente.
Números de la suerte: 42, 17, 4.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La energía de Tauro se renueva al abrirse a nuevas experiencias y derribar barreras internas. Este martes será perfecto para concentrarse en ideas creativas y liderar proyectos.
Números de la suerte: 11, 25, 3.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Es importante definir objetivos sin depender de la opinión ajena y conectar con principios espirituales que guíen su camino.
Números de la suerte: 10, 35, 21.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La paciencia será clave para los nativos de Cáncer en asuntos emocionales. Escuchar a un buen amigo y actuar con comprensión permitirá superar desacuerdos sentimentales.
Números de la suerte: 22, 19, 5.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Leo experimenta un proceso de liberación y cambio que le permitirá recuperar la alegría. La salud y los problemas personales mejoran al rodearse de personas con intereses similares.
Números de la suerte: 15, 4, 10.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La recomendación para Virgo es cultivar la paciencia y evitar la terquedad. La madurez y la tolerancia abrirán el camino para recibir recompensas.
Números de la suerte: 3, 23, 6.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Deben evitar involucrarse en relaciones sentimentales complicadas. Este miércoles es ideal para reflexionar sobre sus sentimientos y reconocer que merece una conexión estable.
Números de la suerte: 3, 31, 6.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Escorpio se enfrenta al reto de establecer prioridades. Aunque llegue la tentación de escoger por lo fácil, será fundamental cumplir con los compromisos adquiridos.
Números de la suerte: 20, 1, 9.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Guardar silencio y aprender de la crítica le permitirá crecer. En el ámbito económico, la suerte se inclina a su favor, abriendo puertas a nuevas oportunidades.
Números de la suerte: 7, 5, 47.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Este miércoles, cualquier actividad artística o intelectual tendrá grandes resultados. Es un momento ideal para viajar, aprender y aprovechar su potencial al máximo.
Números de la suerte: 31, 18, 50.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
La recomendación para Acuario es mantenerse realista y no dejarse llevar por apariencias o falsas promesas. Aprovechar el presente y valorar lo alcanzado.
Números de la suerte: 36, 1, 33.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Es momento de enfocarse en el bienestar físico y emocional, dejando atrás lo que en el pasado representó un obstáculo.
Números de la suerte: 50, 2, 17.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.