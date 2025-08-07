Números de la suerte de Walter Mercado para el viernes, 8 de agosto; la abundancia estaría cerca

Para este viernes 8 de agosto, las energías cósmicas marcarán una jornada propicia para los comienzos, la transformación personal y la expresión creativa, según la línea espiritual que en vida promovió el icónico astrólogo Walter Mercado y que ahora mantiene viva su sobrina, Betty B. Mercado.

El movimiento de los astros sugiere un clima ideal para asumir nuevos retos con determinación, abrirse a oportunidades inesperadas y actuar con una actitud positiva ante los cambios.

De acuerdo con lo publicado por El Nuevo Herald, cada signo del zodiaco recibirá una guía personalizada que incluye mensajes orientadores y una serie de números de la suerte.

Estas recomendaciones astrológicas podrían ser clave tanto para quienes buscan tomar decisiones trascendentales como para aquellos que confían en los juegos de azar como vía para tentar a la fortuna.

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

Los astros aconsejan mantenerse firme en las decisiones tomadas y no retroceder ante lo ya resuelto. Es momento de honrar los compromisos asumidos y actuar con total honestidad.

También se recomienda explorar nuevos entornos, colaborar con personas diferentes y alejarse de la monotonía.

Números de la suerte: 37, 8, 46.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

La recomendación astrológica para esta jornada es mantener la calma y evitar reacciones impulsivas que puedan derivar en conflictos innecesarios. Se sugiere enfocar la energía en asuntos personales.

También se aconseja optar por la prudencia en las interacciones, evitando confrontaciones, incluso si esto implica ceder momentáneamente.

Numeros de la suerte: 10, 17, 12.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio )

Es un momento propicio para reconocer el valor personal y abrazar la idea de ser una creación divina, digna y completa.

Aquello que se reciba a nivel espiritual debe traducirse en acciones concretas, ya que, al hacerlo, podrían manifestarse cambios significativos.

Números de la suerte: 19, 8, 30.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

Durante esta jornada, los astros advierten sobre una disminución en los niveles de paciencia, por lo que será fundamental mantenerse en un entorno estable y evitar confrontaciones innecesarias.

A pesar de los posibles desafíos, la energía positiva y el carisma natural permitirán sobresalir en cualquier circunstancia.

Números de la suerte: 25, 48, 31

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

Las configuraciones planetarias de este día anuncian un ambiente cargado de tensiones y emociones intensas, lo que exige actuar con especial cautela.

Es fundamental prestar atención al entorno y ser muy selectivo con las personas con quienes se decide compartir tiempo o información.

Los números de la suerte podrían tener una conexión directa con las balotas ganadoras del chance y la lotería. | Foto: Getty Images - Getty Images / Montaje: Semana

Numeros de la suerte: 6, 1, 3.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)

Los astros recuerdan que, a pesar de los altibajos, siempre logran salir adelante y vencer las dificultades.

Aunque pueden presentarse contratiempos o demoras en planes relacionados con viajes, no hay motivo para la frustración.

Números de la suerte: 40,32, 1.

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

El consejo astrológico para este día invita a dejar fluir los asuntos del corazón sin forzar situaciones ni personas.

El verdadero amor llegará de manera natural, sin presiones, y lo hará en el momento menos pensado, trayendo consigo una energía renovadora y luminosa.

Números de la suerte: 7, 10, 40.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)

La jornada viene marcada por una advertencia clara de los astros: es fundamental estar alerta ante posibles engaños o traiciones.

Se aconseja actuar con discreción y proteger con recelo los aspectos más íntimos y valiosos de la vida personal. Además, este es un buen momento para fortalecer los lazos afectivos.

Números de la suerte: 35, 20, 19.

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)

Aunque el panorama actual pueda parecer incierto, los astros invitan a mantener una actitud optimista y a encontrar el aprendizaje incluso en los momentos difíciles.

La energía del día pone especial énfasis en los asuntos del hogar y la vida familiar, donde podrían surgir situaciones que exijan equilibrio entre las obligaciones y los deseos personales.

Números de la suerte: 50, 13, 22.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)

El día podría traer consigo un reencuentro inesperado con una persona que marcó profundamente el pasado, despertando recuerdos cargados de emoción.

Esta experiencia, aunque intensa, será clave para afrontar ciertas verdades que hasta ahora habían sido evitadas.

Números de la suerte: 14, 2, 36.

Acuario (19 de enero - 17 de febrero)

La jornada se presenta cargada de transformaciones inesperadas y momentos sorprendentes para quienes atraviesan esta etapa.

Los astros aconsejan adoptar una actitud flexible y permitir que los acontecimientos fluyan sin resistencia, evitando apresurarse en decisiones de peso.

Números de la suerte: 19, 8, 15.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)

El panorama astral se torna favorable para quienes venían atravesando momentos de incertidumbre.

Una situación personal que generaba gran inquietud finalmente encuentra solución, permitiendo experimentar una sensación de alivio y libertad largamente esperada.