Un fantasma aún persigue a Oliver Stone en las noches, a sus 73 años: el del primer hombre que mató. Era 1968, tenía 21 años, estaba peleando en Vietnam y hombres del Vietcong habían emboscado su batallón. Él recuerda que primero cayeron algunos disparos sueltos, como si no fuera gran cosa, pero segundos después ya estaba tirado en el suelo, resguardándose de una tormenta de balas.

“No sé qué pasó por mi cabeza. Tal vez sentía frío, tal vez estaba enojado por la inutilidad de todo o tal vez solo me dolía la cabeza. Pero me paré, desactivé mi granada y la lancé a un agujero desde donde nos disparaban”, cuenta. Unos minutos después pudo ver a su víctima: un hombre de su edad, desgarrado, mutilado y evidentemente muerto. “No he dejado de ver esa imagen (...) pero no siento culpa. Él está muerto, yo vivo. Así es como funciona”.