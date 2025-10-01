El 16 de octubre se cumple un año desde la inesperada muerte de Liam Payne, exintegrante de la banda británica One Direction, debido a las lesiones que sufrió tras la caída desde un balcón en un hotel en Argentina.

Pasado este tiempo, los integrantes de la banda sufren otra pérdida que los enluta nuevamente. Se trata de Paul Roberts, su coreógrafo.

Roberts se encargó de acompañar a Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan y Liam Payne durante sus giras y se ocupó de los montajes de los diferentes bailes de los cantantes.

Murió Paul Roberts, coreógrafo de la banda One Direction

De acuerdo con lo informado en las mismas redes sociales de Roberts, se dio a conocer que falleció el pasado 26 de septiembre a la edad de 52 años, luego de luchar por bastante tiempo contra una de las enfermedades más complicadas que existen: el cáncer.

“En la noche del 26 de septiembre de 2025, después de una valiente batalla contra el cáncer, Paul falleció suavemente en casa, rodeado de su familia. Su partida, al igual que su vida, se llenó de gracia”, se lee en la publicación.

Por el momento, ninguno de los One Direction se ha pronunciado, pero otras figuras del entretenimiento, como las Spice Girls, han lamentado lo sucedido.

“Fue una parte integral de nuestra gira de 2019. Su creatividad, pasión y alegría por la vida fueron evidentes a lo largo de nuestros espectáculos. Además de tener un talento increíble, Paul era simplemente una persona maravillosa. Irradiaba felicidad y positividad. Todos tuvimos suerte de conocerlo y compartir amistades más allá de la gira. Estamos profundamente entristecidos por su fallecimiento y estamos enviando amor a su marido y a toda la familia y amigos de Paul en este momento tan difícil. Te vamos a extrañar, Paul”, escribieron en una publicación en su cuenta de Instagram.

En la publicación hecha en el perfil de Paul, otro de los artistas que lamentó lo sucedido fue Sam Smith: “Esto es desgarrador. Mis pensamientos y corazón están con toda la familia y amigos de Paul en este momento difícil. Paul era una luz en este mundo. Nunca olvidaré su amabilidad y su destello. Su magia nunca dejará a las personas que amaba. Paul es eterno”, escribió.