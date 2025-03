Participante de ‘La casa de los famosos’ vivió tensionante momento con sus compañeros; derramaron lágrimas

Sin embargo, esto no ha sido posible debido a que por contrato, tiene que ser eliminado por el público para evitar cualquier tipo de sanción o multa económica.

Es por esto que, el actor le pidió a sus compañeros estar en la placa y a su vez le solicitó a los colombianos no apoyarlo en las votaciones para poder salir y sentirse cómodo después de más de un mes de haber ingresado al reality del Canal RCN.

Este fue el resultado de las votaciones de los participantes

Mauricio Figueroa se sinceró con Emiro Navarro

“No quiero guardar rencores, ni irme sintiendo rencor. Tenía ganas de matarlo muchas veces, en el buen sentido, pero cuando usted tuvo la confianza de contarme la historia de su vida, yo me sentí mucho más que agradecido y bendecido, pero hay acciones suyas y actitudes posteriores que, por mi estado de intolerancia, lo llegué a detestar y no quería verlo”.

Manifestó que, desde su perspectiva, Emiro tiene acciones en las que demostraría ser una persona egocéntrica, situación que no sería de su agrado.

“Usted tiene una actitud de superioridad o no sé si es de un personaje, que pega unos gritos y las tiradas al piso que, cuando yo lo nominé a usted hizo un show y después terminó riéndose. Eso terminó cargándome negativamente, quería decirle lo que yo estaba sintiendo”.

“No se preocupe, tranquilo, yo lo entiendo. Quiero aclararle que nunca me lo he tomado personal, sinceramente, desde mi corazón, no fue así, y lo entiendo y sabía que era una decisión que usted tenía que tomar a la hora de nominar”.