Participante de ‘La isla de los famosos’ empezó su relación en medio de ‘cachos’ y ahora llevan 10 años juntos

En el capítulo número 60 del reality ‘Survivor, la isla de los famosos’ se vivió un momento bastante emotivo, luego de que el presentador, Tatán Mejía, les anunciara a los participantes que tendrían la oportunidad de volver a ver y escuchar a sus seres queridos a través de un mensaje por video que les habían enviado.

El motociclista extremo Tatán Mejía es el anfitrión del reality de supervivencia. Instagram - Canal RCN. - Foto: Instagram: @tatanmejia / @Canalrcn

La primera en tener este beneficio fue la actriz Catalina Londoño, mejor conocida en el programa como Catú, teniendo en cuenta que es la única mujer que permanece en la competencia y que desde el primer día en el reality ha demostrado su entrega y determinación pensando en llegar a la gran final.

“¿Cómo estás?”, le preguntó el presentador antes de pasarle la tablet en la que podría ver el video que le había grabado su esposo, el también actor Tiberio Cruz, junto a su hija Paulina.

Enseguida, Catalina le confesó -con la voz entrecortada- que ya estaba llorando por la mezcla de sentimientos y emociones que había despertado este beneficio en ella desde que se lo anunció. Luego, sin más preámbulos, Mejía le pasó el dispositivo a Catú y ella se dispuso a ver atentamente la grabación de su esposo con su hija sentada en sus hombros.

“Hola mi amor, estamos felices por ti. Me siento muy orgulloso por ti mi amor, por la mujer berraca que eres, siento el corazón hinchado de la felicidad. Mi amor, te extrañamos mucho, pero nosotros estamos muy bien, estamos felices por ti, aquí te estamos esperando con los brazos abiertos y te mandamos la mejor energía”, fue el mensaje de apoyo con el que la sorprendió su esposo, que la hizo romper en llanto no solo a ella, sino a los televidentes que también desean que se convierta en la ganadora.

Después de esto, ella misma se pronunció a través de sus redes sociales para hablar de esta emotiva escena y aseguró que lo estaba dando todo para poder hablar con su familia.

“Muchas emociones a flor de piel. No sabía muy bien si me iba a beneficiar o a romper la coraza con la que me protegía para no extrañarlos tanto. De todas formas siempre jugando a ganar. #ultimamujerenpie #survivorlaisla”, anotó en la descripción de un post en el que recopiló varias imágenes de ese capítulo del programa.

Para muchos fue toda una sorpresa ver quién era el esposo de Catú, pues aunque llevan casi diez años juntos habían varios televidentes que no lo sabían porque además, no son muy mediáticos. Sin embargo, en redes sociales sí suelen compartir fotografías en familia al lado de su hija desde el 2019.

Tiberio Cruz lleva una extensa y sólida trayectoria en la televisión desde que participó en el reality ‘Protagonistas de Novela’ en 2002, tiempo en el que tenía una relación sentimental con la también actriz Mónica Layton.

Actor colombiano que se dio a conocer tras su participación en un reality - Foto: @tibecruz

Durante su experiencia en dicho espacio televisivo, el actor le fue infiel a su entonces novia y, más adelante, en una conversación con Diva Rebeca aclaró que si bien hubo una infidelidad que se vio en televisión, la relación ya estaba mal.

“Fuimos novios cuando estudiábamos actuación, como por dos años. Pero cuando la vida empezó a cambiarnos y antes de entrar a ‘Protagonistas’ yo le dije como que no íbamos más. Yo no sentía lo mismo”, recordó.

Además, aseguró que pese a que al salir del programa fue difícil para ella, su comprensión y buena comunicación les ha permitido mantener una relación tranquila y hasta terminó siendo su celestina tras conocer a ‘Catú’ en una noche de chicas donde él era el único hombre.

Al principio no hubo ningún coqueteo, pero sí un gusto que les dio impulso para conocerse en una Semana Santa, según contaron en ‘Bravissimo’. “Lo hablamos, pero no me hecho el cuento. Nunca me pidió que fuera su novia”, dijo ‘Catú’.

La participante de La isla de los famosos tuvo un emotivo momento con su esposo - Foto: @catulondono

Por su parte, Tiberio mencionó: “Desde que nos conocimos hemos sido muy buen equipo y todo lo hago con ella”.