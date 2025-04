Pautips admitió que algunas decisiones del pasado le están pasando factura y ahora busca cómo resolverlas: “Confío mucho en Dios”

Sin embargo, este camino lleno de logros y enseñanzas no ha sido totalmente color de rosa, principalmente porque empezó sin saber nada acerca del mundo digital y exponerse frente a una cámara y la opinión pública no es nada sencillo. Fue así como, a medida que pasaban los años, Galindo fue desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria (TCA), del que ha hablado abiertamente en varias ocasiones.

“Lo del trastorno alimenticio en cierto modo lo compartía porque sentía que estaba salvando gente, cuando me di cuenta de que no, que le estaba dando instrumentos a la gente para herirme aún más”, comentó. Debido a esto, tomó la decisión de tratar el asunto de una manera más privada para realmente poder sanar.

“A mis 17 años conseguí un entrenador por Instagram y él me dijo como: ‘Mira, come así‘. Entonces a mí se me hizo muy fácil comer así y una vez llegué a una meta, quería más, entonces comí menos y comí menos y a mis 18 años ya estaba bien enferma, pero ante los ojos del mundo, la gente me decía: ‘Estás muy flaca’, y yo eso no lo tomaba como una ofensa, sino como, lo estoy haciendo… Por eso es tan importante no opinar del cuerpo de nadie”, agregó.