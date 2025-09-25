Suscribirse

Gente

Pedro Pallares hizo dura revelación sobre tema que golpeó su vida; confesó que está medicado: “Era muy doloroso”

El actor comentó sobre una etapa que atravesó, donde se vio agobiado por un tema personal.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

25 de septiembre de 2025, 1:58 p. m.
Pedro Pallares contó sobre duro momento que vivió.
Pedro Pallares contó sobre duro momento que vivió | Foto: YouTube Diva Rebeca

Pedro José Pallares, reconocido actor de la televisión, llamó la atención de los curiosos con una serie de declaraciones que dio en una sentida entrevista con Diva Rebeca, personaje creador por Omar Vásquez.

El artista, que está casado con Lucía Aldana, abrió su corazón y habló de una etapa de su vida llena de revoluciones, precisamente en el tema emocional. En la conversación, la celebridad profundizó en decisiones que tomó, el celibato que llevó antes de darse el ‘sí’ con su esposa y la depresión por la que atravesó.

Al enfocarse en su corazón, Pedro Pallares afirmó que sus últimas relaciones no fueron las mejores, quedando con un sinsabor en todo lo que involucraba este aspecto. De hecho, mencionó que los vínculos se tornaban distintos, al punto de hacerse daño.

Contexto: Pipe Bueno reveló la promesa que hizo cuando era novio de Jessica Cediel: “Te prometo lo que a mí más me cuesta”

Al ver que nada cambiaba, el actor tomó decisiones importantes en su aspecto privado, optando por guardarse en su intimidad y la energía que compartía con las personas.

“Uno quedaba como en el aire. Como yo qué hice. A mí me fue mal en las anteriores relaciones. Muy mal. Yo no fui muy noviero, tampoco fui muy promiscuo, pero no sé por qué terminaba yo en relaciones tóxicas, donde al final o me terminaban poniendo los cachos o al final me decían: ‘Sabes qué, como que tú no eres suficiente’”, comentó.

“Era muy doloroso. Invertíamos esperanza, amor, lo que yo pensaba que era amor y terminaba uno siendo desechado. Pensaba que quería otra cosa. Era feo. La última relación que yo tuve antes de casarme fue una tusa terrible”, agregó.

Cuando vivió este duro instante de su realidad, Pallares comprendió que no estaba aguantando nada, sino que estaba construyendo un camino hacia algo mejor y especial.

“Realmente yo no lo vi como estar aguantando algo. Sino como una preparación para algo chévere. Yo no pensaba que iban a ser siete años y medio. Pero pasó todo ese tiempo. No puedo decir que todo el tiempo estaba siendo tentado y sometido a circunstancias. Fue muy poco. Obviamente, yo traté de alejarme de ciertos círculos”, reveló a Diva Rebeca.

PedroPallares &quot;Estoy medicado&quot;

El artista colombiano comentó que ha tenido episodios de ansiedad complejos, teniendo que buscar ayuda externa para poder manejarlo todo. En sus confesiones, explicó que estaba medicado, buscando soluciones para que todo se mantuviera estable y así no tener dichos desbalances.

“El hecho de no dormir es algo que mina la psiquis. Para mí fue mortal. Eso les pasa a todos los papás. Era la sensación interior de Dios mío en qué me metí. El hecho de auxilio cómo voy a hacer para lograrlo. Estamos cansados, no hemos dormido. El cerebro al no descansar, pues estos químicos para generar bienestar no están produciéndose”, indicó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Don Omar anunció su retiro de los escenarios tras 25 años de carrera, “es hora de pasar el batón”

2. Fuerte temblor de 6.3 en Venezuela: autoridades inspeccionan los daños y los afectados hablan

3. Robo de película: impactante video muestra hombres enmascarados asaltando una joyería en California. El botín asciende al millón de dólares

4. Selección Colombia oficializó dos amistosos más rumbo al Mundial 2026: fechas y horarios

5. Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al fracaso de Once Caldas en Copa Sudamericana: “Vulgar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

actor colombianoAnsiedad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.