Pedro José Pallares, reconocido actor de la televisión, llamó la atención de los curiosos con una serie de declaraciones que dio en una sentida entrevista con Diva Rebeca, personaje creador por Omar Vásquez.

El artista, que está casado con Lucía Aldana, abrió su corazón y habló de una etapa de su vida llena de revoluciones, precisamente en el tema emocional. En la conversación, la celebridad profundizó en decisiones que tomó, el celibato que llevó antes de darse el ‘sí’ con su esposa y la depresión por la que atravesó.

Al enfocarse en su corazón, Pedro Pallares afirmó que sus últimas relaciones no fueron las mejores, quedando con un sinsabor en todo lo que involucraba este aspecto. De hecho, mencionó que los vínculos se tornaban distintos, al punto de hacerse daño.

Al ver que nada cambiaba, el actor tomó decisiones importantes en su aspecto privado, optando por guardarse en su intimidad y la energía que compartía con las personas.

“Uno quedaba como en el aire. Como yo qué hice. A mí me fue mal en las anteriores relaciones. Muy mal. Yo no fui muy noviero, tampoco fui muy promiscuo, pero no sé por qué terminaba yo en relaciones tóxicas, donde al final o me terminaban poniendo los cachos o al final me decían: ‘Sabes qué, como que tú no eres suficiente’”, comentó.

“Era muy doloroso. Invertíamos esperanza, amor, lo que yo pensaba que era amor y terminaba uno siendo desechado. Pensaba que quería otra cosa. Era feo. La última relación que yo tuve antes de casarme fue una tusa terrible”, agregó.

Cuando vivió este duro instante de su realidad, Pallares comprendió que no estaba aguantando nada, sino que estaba construyendo un camino hacia algo mejor y especial.

“Realmente yo no lo vi como estar aguantando algo. Sino como una preparación para algo chévere. Yo no pensaba que iban a ser siete años y medio. Pero pasó todo ese tiempo. No puedo decir que todo el tiempo estaba siendo tentado y sometido a circunstancias. Fue muy poco. Obviamente, yo traté de alejarme de ciertos círculos”, reveló a Diva Rebeca.

El artista colombiano comentó que ha tenido episodios de ansiedad complejos, teniendo que buscar ayuda externa para poder manejarlo todo. En sus confesiones, explicó que estaba medicado, buscando soluciones para que todo se mantuviera estable y así no tener dichos desbalances.