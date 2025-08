Periodista fue humillado por presentadores en pleno programa en vivo; se equivocó y le reprocharon: “váyase a su casa”

Recientemente, un particular video tomó fuerza en Instagram y TikTok, debido a lo incómodo que se tornó el ambiente en un medio de comunicación en Paraguay. En pleno programa en vivo, varios presentadores humillaron a un reportero, quien se equivocó en el nombre de uno de ellos, ante cámaras.

“ Sácale del aire a ese muchacho, por Dios. Fuera. Váyase a su casa a estudiar otra vez periodismo. No estudio ese muchacho para estar al aire ”, dijo.

Robles no se guardó nada y volvió a arremeter contra su colega, afirmando que hasta ese día estaría en el programa, pues se encargaría de que lo sacaran.

“Hoy tuvimos un encuentro sincero los dos. Pasamos la tarde, donde tuve la oportunidad para pedirle disculpas personalmente, mirándole a los ojos y desde el corazón. En esta charla tuve un momento tranquilo con él para reconocer y explicarle mis sentimientos sobre el error lamentable que cometí y conversar sobre eso. Will es una persona increíble y no mereció el trato que le di. Le agradezco tanto que me haya dejado expresarle de frente mis disculpas y por la grandeza de perdonar. Gracias por tu tiempo, la oportunidad y el afecto”, escribió.