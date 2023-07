Peso Pluma: Esta es la multimillonaria suma de dinero que cuesta su dentadura de diamantes

A simple vista, Hassan Emilio Kabande Laija pareciera otro artista más de música urbana: ropas amplias, joyas grandes y brillantes, tatuajes llamativos, zapatillas y gorras deportivas... Pero, Peso Pluma se ha convertido a sus 23 años en un auténtico fenómeno de la música latina con un género que conquista cada vez más seguidores en todo el mundo: la música regional mexicana.

CANCÚN, MÉXICO - 31 de marzo: Peso Pluma se presenta durante un concierto en la Plaza de Toros el 31 de marzo de 2023. (Foto de Medios y Media/Getty Images) - Foto: Getty Images

Nacido en Zapopan, Jalisco, en 1999, y también conocido en el mundo artístico como Doble P, Peso Pluma se ha ganado un espacio en un género liderado por exponentes como Christian Nodal y Grupo Firme a ritmo de corridos tumbados, una mezcla de la típica música norteña mexicana, que combina guitarras con instrumentos de viento como el trombón y la tuba sobre beats de rap y otros géneros y subgéneros.

Tal vez por eso, en sus looks están descartados el típico sombrero texano o las botas altas que tradicionalmente lucen los artistas de la música regional mexicana. A pesar de eso, se ha convertido en su máximo exponente. Como dicen los reguetoneros, la está rompiendo.

De hecho, hace unas semanas destronó del primer lugar a la estrella puertorriqueña Bad Bunny como el artista más buscado en la plataforma YouTube, de acuerdo con Latinometrics, un newsletter gratuito sobre tendencias.

Gran parte de ese auge se debe a que su canal en YouTube acumula cerca de 2 millones de suscriptores. Fue allí donde muchos comenzaron a disfrutar de Ella baila sola, interpretado junto a Eslabón Armado, que lleva siete semanas en lo más alto de la lista 200 Latin Hot Songs de Billboard, lo que lo convierte en el tema más popular en la historia del género hasta el momento.

Gracias a esta canción, el artista se ha ubicado como uno de los más reconocidos en Latinoamérica y con el dinero que ha hecho no ha dudado en darse uno que otro lujo, entre esos, una dentadura postiza de diamantes.

En redes sociales se han hecho virales algunas fotografías de Peso Pluma luciendo dientes con incrustaciones de esta piedra, a lo que muchos se han preguntado cuánto podría costar. El portal Hyper Beast Latam destacó el gran valor de la pieza y reveló que la dentadura de Peso Pluma cuesta 58.000 dólares, aproximadamente 240 millones de pesos colombianos.

El cantante mandó a hacer una dentadura postiza de diamantes - Foto: @dr_raul_perez y @braggaomx

Según el mismo portal, esta dentadura “está hecha en oro blanco de 10 quilates, más 7 quilates de diamantes en corte brillante y también algunos esmaltados que tiene forma de corazones rojos”.

Cabe resaltar que el diseño fue hecho por el mismo cantante de la mano de su odontólogo para que quedara acorde a su boca y a su gusto.

“Una sonrisa que brilla con diamantes, los exclusivos grillz diseñados por Braggao para @pesopluma el fenómeno musical global. En colaboración con el talentoso dentista @dr_raul_perez, hemos creado la pieza personalizada que refleja su estilo y personalidad única”, escribió la joyería encargada de hacer la pieza en un post compartido con el experto.

Ante estas fotos y videos, las personas en redes sociales no se hicieron esperar para comentar el gusto de Peso Pluma y también para hacer algunas críticas sobre sus excéntricos gustos.

“No cabe duda de que el dinero no da la clase”; “Como hacen ricos a gente tan gata y corriente”; “Un naco más que se suma a los mediocres que no cantan, ¡pero a la gente que los sigue les gusta la basura”; “Un anillo o un reloj ¡La cadenota de Nodal ok! Yo sé que al cliente lo que pida, pero, que mal gusto de chavo”; “Va de mal en peor ahora hasta los dientes de fierro y los short de el chavo del ocho”; “Más gato no se puede, claramente el dinero no da la clase”, escribieron.