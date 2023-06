Pacho ‘El Antifeka’, artista urbano, fue asesinado en Puerto Rico; Daddy Yankee lo despidió con sentido mensaje

La industria del reguetón se encuentra de luto tras la lamentable pérdida de uno de los artistas que marcó huella con su trabajo y talento. El pasado jueves 1 de junio de 2023, se confirmó el fallecimiento de Neftalí Álvarez Núñez, un cantante puertorriqueño del género urbano, quien era conocido en la industria como Pacho ‘El Antifeka’.

Este suceso invadió distintos medios internacionales, comentándose un poco sobre lo que había ocurrido con el boricua a principios de mes. Según reseñó El Espectador, el latino de 42 años fue asesinado en un área comercial del municipio de Bayamón, en la parte metropolitana de Puerto Rico.

En los reportes de las autoridades, Pacho ‘El Antifeka’, que era bastante conocido en su país por los trabajos y producciones que realizó, fue hallado sin vida al interior de un automóvil Infiniti EX35, el cual era modelo 2008 y llevaba un tono oscuro. La División de Homicidios de Mayamón, entidad encargada de este polémico caso, indicó a través de informes que la Policía local fue la que encontró el cuerpo del cantante con varias heridas de bala, las cuales fueron fulminantes para acabar con su vida.

El artista fue asesinado en Puerto Rico. - Foto: Instagram @pacho_alqaedas

En el reporte también se identificó que el carro en el que estaba el artista se halló estacionado en el centro Plaza Tropical, sin dar mayores pistas de por qué se encontraba en esta zona. En otros detalles que comentó RCN Radio, Neftalí Álvarez habría sido asesinado frente a una clínica veterinaria de la localidad.

De igual manera, las autoridades comentaron que se recibió una llamada al Sistema de emergencias 911, la cual comentaba que se habían escuchado varios disparos en esta zona, por lo que se pedía ayuda para averiguar qué sucedía. Los uniformados acudieron a esta información, recorriendo los sitios hasta encontrar el automóvil con el cuerpo sin vida del puertorriqueño.

El artista perdió la vida, al parecer, por un ataque sicarial. - Foto: Instagram @pacho_alqaedas

Robert Ramos, director del CIC de Bayamón, comentó un poco sobre lo que ocurrió, dando posibles pistas relacionadas con la muerte de Pacho ‘El Antifeka’: “Sabemos que es por drogas, porque este muchacho se mueve en este ambiente (…) Ahora mismo estamos comenzando la investigación”.

Es importante destacar que el reguetonero brilló principalmente en su tierra natal, ganando popularidad por los inicios de su carrera en el dúo Pacho & Cirilo. El artista urbano fue elogiado por su estilo, voz y talento, llegando a pisar varios escenarios con los que enamoró y conquistó a un público diverso.

Pacho ‘El Antifeka’ nació en 1981 y se crió en Puerto Rico, mostrando desde muy joven su gusto por la música. Con el pasar del tiempo se dio a conocer aún más en las plataformas digitales, estrenando su tema No tienen rifle, el cual dio a conocer en compañía de Cano El Bárbaro (asesinado en diciembre de 2021) en 2019.

Ante la partida de este talentoso latino, varios famosos y celebridades de la música urbana reaccionaron, compartiendo mensajes y publicaciones para despedirlo. Uno de ellos fue Daddy Yankee, quien habló del momento en que coinció con su colega y aprovechó para enviar un abrazo a quienes estaban sufriendo por esta pérdida.

El puertorriqueño se despidió de su colega. - Foto: Tomada de Instagram @daddyyankee

“No soy quien para juzgar la vida personal de nadie pero sí puedo juzgar el trato que me den las personas; basado en ese juicio, puedo escoger mis amistades. Estoy consciente que usted siempre me trató con respeto, aprecio, honestidad, sinceridad y lealtad. Para mí esas cualidades valen mucho porque no se encuentran con facilidad en estos tiempos. Cuando logro encontrar una persona con tales cualidades, le ofrezco mi amistad sincera sin importar su condición, status social, color de piel, religión u orientación sexual. Y te aseguro brother que fuiste una persona real conmigo desde nuestros inicios a temprana edad, soñando con esta carrera. Me alegra saber que pude aportar en ti en vida. Mucha fortaleza para todos sus seres queridos, están en nuestras oraciones. Descansa En Paz. RIP ‘PACHO’”, escribió Daddy Yankee en un post, donde se le vio con Pacho y Bad Bunny.