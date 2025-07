Pipe Bueno revela sus planes en México y su sueño de ser papá de una niña. ¿Otro hijo en camino?

View this post on Instagram

Al final de la entrevista le preguntaron a la pareja si les gustaría volver a ser papás, a lo que el caleño no dudo en responder: “Yo siempre he querido una niña, pero creo que eso llegará en su momento. Ya dejamos el tema a un lado, lo hablamos y si nos gustaría, pero por ahora no” .

Sin embargo, el cantante y la influence r dejaron claro que todavía no está en sus planes porque tienen mucho trabajo en el momento y no es seguro que sea una niña: “Terminó yo con el equipo de fútbol listo”, agregó la paisa.

“No, no planifico. Desde que nació mi primer bebé decidí dejar los métodos anticonceptivos, porque la verdad me hacen mucho daño. Sé que eso implica un mayor riesgo de quedar embarazada, pero fue una decisión personal. No sé siquiera tener otro hijo. Tal vez sí, tal vez no. Desde que soy mamá siento un amor absoluto por los niños, pero también soy muy consciente de la gran responsabilidad que implica traer un hijo al mundo, así que por ahora no tengo una respuesta clara”, respondió la paisa.