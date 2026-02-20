Polémica entre artistas y Daniel Briceño por imagen que se viralizó en redes: “Nos están matando con la reforma a la salud”

El candidato a la Cámara de Representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, compartió esta semana una imagen en sus redes sociales que desató polémica.

En la fotografía, Briceño aparece junto a una pancarta que tiene el mensaje “Nos están matando con la reforma a la salud”. En ella se observan los rostros de artistas como Diana Ángel, Santiago Alarcón, Adriana Lucía, Alejandro Riaño y Julián Román, entre otros, quienes fueron críticos del gobierno del expresidente Iván Duque y algunos de ellos apoyaron al presidente Gustavo Petro en campaña.

“Desde el Ministerio de Salud: ¡el Gobierno Petro nos está matando con la reforma a la salud! ¿Dónde están los artistas que hacían activismo por la vida?”, subrayó Briceño en la publicación.

El trino generó la respuesta de Diana Ángel, quien afirmó que Briceño hace campaña con su imagen y pidió a sus seguidores el dato de algún abogado.

“¿Haciendo campaña política con mi imagen? Ah, mira tú… ¿Algún abogado por aquí que me ayude con este asunto?”, escribió la actriz.

En respuesta, Briceño la señaló de tener “doble moral”. “Te puedo recomendar unos buenos… pero eso sí, puedes contratar al mejor abogado del mundo y ese no te podrá quitar la doble moral”, dijo.

Diana Ángel es una reconocida actriz. Foto: Instagram @dianangel01

Horas más tarde, Ángel replicó y lo calificó de “oportunista”.

“Doble moral la suya. Siendo oportunista con el caso de un niño como Kevin. Porque no tiene más argumentos, no tiene de dónde más agarrarse para hacer campaña. A mí me duele cada víctima en este país, sea quien sea y del conflicto que sea”, manifestó.

Y añadió: “Pero no engañe a la gente, poniéndonos a nosotros de carne de cañón, sabiendo que la crisis de la salud viene desde hace muchos años, gracias a la Ley 100 de su innombrable expresidente. Es obvio con esa bajeza que hizo, que está desesperado por recoger así sea un voto y va a seguir haciendo cualquier cosa vergonzosa para evitar lo inevitable: que gane @IvanCepedaCast y @carolinacorcho en primera vuelta. Y hasta aquí estos minutos de atención a usted y a su mediocre campaña”.

Mario, de Dr. Krapula, otro de los artistas que aparecen en la imagen, también reaccionó:

“Aquí estoy viendo cómo haces campaña con mi imagen y no propones nada para el pueblo, solo que le bajen al salario mínimo”, señaló.

Briceño también le respondió: “Proponemos acabar el derroche, la extrema burocracia, un Estado pequeño, la defensa de la empresa, más colegios en concesión, evaluación obligatoria para profesores, acabar los patios y las grúas, una política de austeridad, incentivos tributarios para pymes, reformar el sistema de contratación estatal, hacer cárceles en concesión, descuento del Soat y revisar el ICA. Eso no lo ves porque eres un enchufado conveniente”.