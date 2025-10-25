Predicciones de Walter Mercado para el fin de semana del 25 y 26 de octubre; advirtió a cada signo

Aunque Walter Mercado falleció en el año 2019, su legado continúa vivo gracias a su sobrina Betty B. Mercado, quien mantiene la esencia del recordado astrólogo con sus mensajes llenos de sabiduría y comparte la información que el famoso vidente dejó escrita y en manos de su familia.

Para el fin de semana del sábado 25 y domingo 26 de octubre, se envían algunas advertencias y recomendaciones importantes para cada signo del zodiaco occidental. Más allá de ser simples consejos, estas predicciones invitan a cada persona a reflexionar sobre sus decisiones, emociones y vínculos personales.

El vidente dejó algunas recomendaciones importantes para cada uno de los signos del zodiaco. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El universo le advierte que no delegue más de lo necesario. Recuperar el control de su vida será esencial para evitar que otros tomen decisiones por usted.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Las estrellas le recomiendan tener precaución con los compromisos sociales. No todas las invitaciones traerán beneficios.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Este fin de semana debe ser prudente con su entorno. La advertencia es clara, no intente complacer a todos, no es necesario.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El amor tocará su puerta, pero también lo pondrá a prueba. Podría dejarse llevar por impulsos románticos sin evaluar las consecuencias.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Walter Mercado advierte que la soberbia puede llegar a convertirse en su mayor obstáculo. La confianza es positiva, pero debe evitar creer que puede hacerlo todo solo.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Las energías anuncian cambios positivos, pero dependerán de su disposición para recibirlos. Su salud y bienestar emocional deben ser prioridad.

Predicciones del horóscopo de Walter Mercado. | Foto: Getty

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Los astros advierten que podría dejarse llevar por la impulsividad. Su energía es alta, pero debe canalizarla con sabiduría para darle un correcto uso.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La advertencia del Walter Mercado es clara, no confíe ciegamente en las personas de su entorno. Revise acuerdos, contratos o promesas antes de aceptarlos.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Puede llegar a sentirse abrumado por decisiones en el amor o el trabajo. Tome distancia antes de reaccionar.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Walter Mercado advierte sobre el exceso de trabajo y la falta de descanso. El cuerpo podría pasarle factura si no escucha las señales.

Walter Mercado. | Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La vida social podría convertirse en fuente de conflictos con su pareja o familiares. Controle los impulsos y aprenda a equilibrar su tiempo entre la diversión y las responsabilidades.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El fin de semana traerá revelaciones emocionales. Podrían salir a la luz verdades que había callado por miedo o costumbre.