Predicciones del Niño Prodigio para hoy miércoles, 28 de enero

El experto habló sobre los cambios en la jornada de mitad de semana, a unos días del cierre de mes.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

28 de enero de 2026, 3:07 p. m.
Niño Prodigio soltó nuevas predicciones.
Niño Prodigio soltó nuevas predicciones. Foto: Instagram @ninoprodigio / Montaje SEMANA

El Niño Prodigio se ha consolidado como una de las figuras más escuchadas dentro del ámbito astrológico por la audiencia hispanohablante. Víctor Florencio, nombre con el que nació el reconocido vidente, ha logrado formar una comunidad fiel gracias a su estilo amable y a la forma clara con la que interpreta los mensajes del universo.

Horóscopo para este miércoles, 28 de enero, según Nana Calistar

Recientemente, el astrólogo difundió una nueva lectura a través de sus redes sociales, especialmente en YouTube e Instagram, donde reveló sus predicciones correspondientes al 28 de enero de 2026. En este análisis, abordó las energías que, según sus interpretaciones, comenzarán a influir tanto en el estado emocional colectivo como en las decisiones individuales.

Como es habitual en su enfoque, Florencio organizó sus pronósticos tomando como base los cuatro elementos del zodiaco: fuego, tierra, aire y agua. Este esquema busca facilitar la comprensión de los retos y oportunidades que se presentarán para cada signo. Las predicciones llegan en un momento clave del mes, cuando muchas personas se encuentran evaluando su camino, ajustando objetivos y procurando un mayor equilibrio interior.

Horóscopo del 28 de enero para todos los signos del zodiaco

Aries, Leo y Sagitario

“El día favorece el movimiento, los encuentros y el intercambio social, despertando tus ideas, conexiones y oportunidades que se activan a través de otras personas. La curiosidad abre caminos”.

Tauro, Virgo y Capricornio

“La eficiencia se vuelve protagonista: ordenar tus recursos, evaluar números y sostener estrategias trae resultados concretos y confirma decisiones bien pensadas. Al priorizar lo útil, mejoras tu panorama”.

Géminis, Libra y Acuario

“La mente se agiliza y las palabras circulan con facilidad, favoreciendo acuerdos, anuncios y expresiones originales que encuentran buena recepción. El aire social renueva perspectivas y te devuelve claridad”

Cáncer, Escorpio y Piscis

“Tus emociones se vuelven protagonistas mediante recuerdos, erotismo o conversaciones íntimas que abren compuertas internas y mejoran vínculos significativos”.

Si bien las influencias astrales se manifestarán de manera distinta según cada signo, el mensaje central apunta a culminar enero con serenidad, claridad mental y un fortalecimiento del vínculo espiritual.

