Horóscopo para este miércoles, 28 de enero, según Nana Calistar

La astrología dejó de ser un mundo exclusivo de expertos y especialistas para convertirse en un fenómeno de interés tanto para mujeres como para hombres. En redes sociales, los horóscopos y las lecturas zodiacales se viralizan con facilidad, suman miles de interacciones y dan visibilidad a nuevos astrólogos.

Horóscopo de este martes 27 de enero, según Nana Calistar

En ese escenario ganó protagonismo Nana Calistar, una astróloga mexicana que se distanció del discurso esotérico tradicional.

Con un tono frontal, cargado de ironía y sin rodeos, construyó una propuesta distinta que le permitió ampliar su alcance y conectar con públicos que antes no se sentían atraídos por este tipo de contenidos.

A continuación, las predicciones de Nana Calistar para este miércoles, 28 de enero de 2026.

Horóscopo de este martes

Aries

“Aries, este 28 de enero llega recordándote que eres un signo intenso, cambiante y lleno de cualidades de todos los demás. Esa mezcla te vuelve poderoso si sabes usarla. Aprovecha tus talentos, porque las oportunidades están pasando frente a ti y no van a esperar eternamente. Sentirás ganas de mandar todo a la ñonga e irte lejos. No te asustes, es cansancio emocional, no fracaso. Las pruebas que atraviesas no son castigos, son entrenamientos para algo mejor”.

Tauro

“Tauro, este 28 de enero de 2026 llega con un jalón de orejas cariñoso pero necesario. Las enfermedades respiratorias podrían aparecer si sigues descuidándote. No andes creyendo que eres de hierro. Abrígate, aliméntate bien y no te hagas el fuerte, porque lo que viene necesita que estés sano y con energía”.

Géminis

“Géminis, este 28 de enero de 2026 abre puertas importantes en el terreno del amor, pero también te lanza una advertencia clara: no te atontes entregándolo todo desde el inicio. Tu error más grande ha sido amar rápido y pensar lento. No repitas la historia. Si tienes pareja, bájale a los celos. Si no confías, mejor no estés ahí. Vivir con dudas desgasta, enferma y termina destruyendo relaciones que pudieron funcionar con comunicación”.

Cáncer

“Cáncer, este 28 de enero de 2026 llega cargado de bendiciones que empiezan a moverse fuerte en el ámbito familiar. Una noticia relacionada con el embarazo saldrá a la luz en pocos días, llenando de emoción, nervios y hasta lágrimas. La familia se une, se acomoda y se fortalece, recordándote que no estás solo aunque a veces así lo sientas”.

Leo

“Leo, este 28 de enero de 2026 trae movimientos fuertes que marcarán un antes y un después. Se visualiza cambio de ciudad, de casa o incluso de vehículo. Algo se mueve y no será casualidad, será evolución necesaria. Si una persona del pasado intenta regresar y ya te dañó antes, no caigas otra vez. No es amor, es costumbre. Mándala derechito a la fregada y no permitas que estorbe tus nuevos proyectos. Lo que lastimó una vez, lastima dos”.

Virgo

“Virgo, este 28 de enero de 2026 llega movidito y con chisme incluido, porque una amistad se va a aparecer nomás para desahogarse y pedirte consejo. Tú escucharás, aconsejarás y hasta harás de psicólogo, pero cuidado con cargar problemas ajenos como si fueran tuyos. Ayuda, sí, pero no absorbas. Se marcan ofrecimientos de trabajo, cambios positivos o la llegada de un dinero extra. Puede tratarse de una deuda vieja, un préstamo devuelto o un ingreso que dabas por perdido. No lo gastes como si te lo hubieras ganado en la lotería; úsalo con inteligencia”.

Libra

“Libra, este 28 de enero de 2026 llega con una lección importante: no permitas que los fracasos del pasado endurezcan tu corazón. Amar no fue el error; el error fue quedarte donde no te valoraban. No te conviertas en alguien frío solo por protegerte. El karma existe, y aunque a veces parezca lento, siempre llega. Ya viste cómo la vida ha cobrado factura a quienes te hicieron daño. No te alegres, pero sí aprende: todo regresa, lo bueno y lo malo”.

Escorpio

“Escorpión, este 28 de enero de 2026 llega con una advertencia clara: no quieras resolver en un día problemas que se formaron durante meses. Las soluciones apresuradas solo generan más enredos, y tú ya traes suficiente carga emocional como para añadirle estrés innecesario. Respira, analiza y entiende que todo tiene su proceso”.

Sagitario

“Sagitario, este 28 de enero de 2026 llega a recordarte que confiar ciegamente no siempre es virtud. No te confíes tanto, no cuentes triunfos antes de tiempo y no des por hecho nada que no hayas visto con tus propios ojos. Hay sueños grandes esperando, pero requieren acción, no solo fe. Ve tras eso que deseas sin permitir que nadie te apague la chispa. Tus proyectos siguen vivos, aunque algunos dudaron de ti. No permitas que comentarios ajenos te roben la motivación. El que quiera avanzar, avanza aunque tiemble”.

Capricornio

“Capricornio, este 28 de enero de 2026 llega con una sacudida necesaria, de esas que no duelen bonito pero acomodan la vida. Tu cuerpo te está pidiendo atención y no es por exagerar: si sigues descuidando dieta, descanso y movimiento, el cansancio y el aumento de peso comenzarán a cobrar factura. No es estética, es salud, y tu energía depende de eso más de lo que imaginas”.

Acuario

“Acuario, este 28 de enero de 2026 viene movidito y con sorpresas que, aunque al principio te saquen de onda, terminarán beneficiándote más de lo que imaginas. En lo laboral se marcan cambios de horario, responsabilidades nuevas o incluso un movimiento de puesto que impacta directo en el dinero. No le saques, es crecimiento disfrazado”.

Piscis

“Piscis, el 28 de enero de 2026 llega con una revelación que te va a dejar pensando mientras te tomas el café: la vida ya empezó a cobrarle factura a quienes en su momento te hicieron daño. No te alegres, no te burles y mucho menos intervengas, porque el karma no necesita ayudantes. Tú solo observa y agradece que ya no estás ahí”.